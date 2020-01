В Киргизии сняли док-фильм о тяжкой кыр-жизни лесбиянок, бисексуалок и прочих квир-кыр-женщин. Надеются на фестивальные призы

21:15 15.01.2020

15 января 2020, Бишкек - 24.kg, Анастасия МОКРЕНКО

Фильм о жизни лесбиянок, бисексуалок и квир-женщин сняли в Кыргызстане



Документальный фильм о жизни лесбиянок, бисексуалок и квир-женщин "Ее история" сняли в Кыргызстане. Об этом 24.kg сообщили в общественной организации the GRACE.



Фильм повествует о вызовах, с которыми сталкиваются ЛГБТ-женщины. В их числе влияние патриархальных норм, давление семьи, домашнее насилие и наслоение дискриминаций, которые делают их более уязвимыми.

"Ее история" - это инструмент для привлечения внимания к проблеме насилия. Идея создания документального фильма зародилась много лет назад. Желание рассказать о жизни лесбиянок, бисексуалок и квир-девушек возникло вследствие их невидимости. Они подвергаются физическому и сексуальному насилию именно из-за их ориентации", - отметила исполнительный директор the GRACE Лилия Тен.



Фильм, снятый the GRACE, будет представлен на закрытом показе в Бишкеке, далее поедет на международные кинофестивали.