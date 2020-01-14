Информация о задержании акима Павлодарской области Булата Бакауова не подтверждается. Пока... только "идут следственные мероприятия"

22:23 15.01.2020

Завтра будет создана совместная межведомственная следственно-оперативная группа КНБ и Антикоррупционной службы.



Некоторые источники сообщают, что информация о задержании акима Павлодарской области Булата Бакауова, его помощника и заместителя не подтверждается, сообщает zakon.kz со ссылкой на со ссылкой на Telegram-канал Contact @yyedilov.



Идут следственные мероприятия, но конкретного факта задержания согласно нормам УПК, не было.

Завтра будет создана совместная межведомственная следственно-оперативная группа КНБ и Антикоррупционной службы.

Ранее появилась информация о задержании сотрудниками КНБ акима Павлодарской области Булата Бакауова.

Позже появились подробности о том, что заявление на него написал высокопоставленный чиновник области

Вечером, после предполагаемого задержания, от имени акима на его странице в Instagram появился пост о проведенном совещании.



- По информации некоторых источников ожидается, что аким Павлодарской области Булат Бакауов завтра выйдет на работу. Планируется прием граждан, - написал Ербол Едилов в своем Telegram.