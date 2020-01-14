Рамзан Кадыров ввиду "временной нетрудоспособности" сдал должность главы Чечни

22:29 15.01.2020

Кадыров передал обязанности главы Чечни



Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров делегировал полномочия председателю правительства Муслиму Хучиеву, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт главы Чеченской республики.

Распоряжение датировано 13 января. В нем Кадыров заявляет о своей "временной нетрудоспособности".