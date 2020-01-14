Почему большевики отдали Казахстану земли уральских казаков

22:40 15.01.2020

Уральские казаки с конца 16 века жили на берегах реки Яик, которая в 18 веке была переименована в Урал. Однако после окончания Гражданской войны земли Уральского казачьего войска, простирающиеся от южных границ Оренбургской области до северного побережья Каспийского моря, оказались в составе Казахской ССР.

Историки считают, что на реку Урал казаки пришли с Дона. На новом месте они вытеснили ногайских татар и основали несколько поселений. Первое упоминание об уральских казаках в письменных источниках проходит под 1591 году, когда они вместе с войсками московского царя участвовали в походе на Северный Кавказ. Эта дата и стала годом рождения уральского казачества. В последующие столетия в войско вливались переселенцы со всего Поволжья, Южной и Центральной России.



Нередко уральцы брали в жены степных девушек, которых приводили с походов или воровали прямо со стойбищ. Казаки защищали границы империи от набегов кочевников, участвовали в имперских войнах, походах на Хивинское и Кокандское ханство. Территория Уральского войска, которая проходила по обоим берегам Урала, делилась на Уральский, Лбищенский и Гурьевский районы и на 1916 год в них проживало 290 тыс. человек, из которых 170 тыс. казачьего сословия. В казачьей среде было много староверов, из-за чего уральцы дольше остальных войск сохранили старинные порядки и обычаи.



На каждого казака приходилось 80 десятин земли, и находилась она в пользовании общины. Избыток земли сдавали в аренду. Большие доходы давала торговля. Ежегодно уральцы поставляли на рынок 300 тыс. овец, и только продажа красной и черной икры приносила войску 2 млн серебряных рублей.



После Октябрьской революции казаки приняли по отношению к большевикам нейтральную позицию и старались сохранить внутреннюю автономию. Однако, когда новая власть стала ограничивать привилегии уральцев, в марте 1918 года они восстали. Из казаков-фронтовиков была сформирована Уральская армия под руководством генерал-лейтенанта Владимира Толстова, которого выбрали атаманом.



Казаки поддержали Колчака, но из-за эпидемии тифа и подавляющего численного и материального превосходства противника войну уральцы проиграли. В январе 1920 года 15 тыс. казаков, отступая, совершили переход через степи, который пережило только 2000. 4 апреля 1920 года атаман Толстов с двумя сотнями сторонников ушел в Персию, а Уральское казачье войско прекратило свое существование. К 1920 году мужское население области уменьшилось в 2,5 раза, разгром казаков довершила последующая коллективизация и репрессии ОГПУ–НКВД 1933-1938 годов.

До революции казахов называли киргизами, и в 1920 году большевики создали Автономную Киргизскую ССР, в которую были включены земли современного Казахстана, Оренбургской и Уральской области. Однако у местных коммунистов возник вопрос по целесообразности нахождения казачьих территорий в составе автономии.

В 1921 году на Уральской губпартконференции заявили: "Уральская губерния, не будучи административно связана с Киргизским краем и не тяготея к нему ни экономически, ни технически, по целому ряду причин не может быть в данное время оторвана от Москвы. Поэтому, исходя из целесообразности, необходимо признать Уральскую губернию в административном отношении подчиненной Москве"



Однако в "центре" предложение местного актива не поддержали. В 1925 году из состава республики, переименованную в Казахскую АССР, вывели Оренбургскую область, но оставили казачьи территории. После распада СССР территория Уральской области и казачьего войска остались в Казахстане в составе Западно-Казахстанской и Атырауской областей.