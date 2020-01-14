 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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США и Китай подписали первую часть торгового соглашения
22:58 15.01.2020

В Вашингтоне США и КНР подписали первую часть торгового соглашения. Китайскую сторону на церемонии в Белом доме представлял вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

"Переговоры были жесткими, честными. Было взаимное уважение",- прокомментировал подписание документа президент США Дональд Трамп.
Одним из пунктов соглашения, раскрытых на церемонии главой Белого дома, стало введение ограничения на понижение обменного курса юаня. Как заявил господин Трамп, США отменят пошлины на товары из КНР только после выработки второй части сделки.

Американский президент также анонсировал начало переговоров по второй фазе торгового соглашения, которые должны начаться в ближайшее время. "Это соглашение сейчас находится в фазе "один", мы, скорее всего, будем в состоянии завершить его в фазе "два". Мы не ожидаем фазы "три"",- сказал он.

Несмотря на подписание первой части торгового соглашения, разногласия между странами сохраняются, заявил журналистам вице-президент США Майк Пенс. "Мы понимаем, что разногласия сохранятся между нашими странами, но сегодня мы открываем новую главу между двумя крупнейшими экономиками мира",- сказал он.
Дональд Трамп выразил желание после подписания документа посетить Китай с визитом. "В не столь отдаленном будущем я отправлюсь в Китай, чтобы ответить взаимностью",- сказал он.

Напомним, накануне подписания временного торгового соглашения США и Китая стали известны основные его параметры, а именно возврат тарифов к состоянию на конец 2017 года, снижение КНР барьеров для внешней торговли с США, переговоры по постоянному торговому договору раз в полгода, а также увеличение американского импорта.

Источник - kommersant.ru
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