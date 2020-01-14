Украина занялась поисками иранского умысла

00:46 16.01.2020

В Киеве намерены установить всех виновных в катастрофе лайнера МАУ



Украинские власти не исключают, что Boeing рейса PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) был сбит системой ПВО Ирана преднамеренно. В Киеве намерены довести до конца расследование катастрофы и ждут от Тегерана признания политической ответственности за гибель 176 человек.



Украинская экспертная группа, отправившаяся в Иран уже через несколько часов после катастрофы лайнера МАУ, следовавшего по маршруту Тегеран-Киев, продолжит работу на Ближнем Востоке до установления всех обстоятельств гибели пассажиров и экипажа. Среди прочего, специалисты должны выяснить, не был ли самолет умышленно уничтожен огнем с земли. Об этом в комментарии для издания "Украинская правда" заявил помощник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.



"Было несколько версий (гибели самолета.- "Ъ"), версия ракеты была одной из основных с самого начала. Именно поэтому туда поехали наши люди, чтобы на месте изучить все обстоятельства и установить факты. Хочу отметить, что, несмотря на признание иранской стороной того, что это произошло в результате трагической ошибки, нам еще предстоит установить, было ли это ошибкой или все же умыслом",- заявил журналистам господин Ермак.



Во вторник, на первом после новогодних каникул пленарном заседании Верховной рады, депутаты поддержали проект обращения к властям Исламской Республики Иран с призывом надлежащим образом провести расследование обстоятельств трагедии и наказать всех виновных в гибели людей. "Верховная рада Украины ожидает официальных извинений Исламской Республики Иран за уничтожение украинского самолета и гибель его экипажа и пассажиров, а также призывает Исламскую Республику Иран признать свою полную ответственность",- говорится в одобренном 366 депутатами обращении.



Среди тех 32 парламентариев, кто присутствовал в зале заседаний, но не принимал участия в голосовании за принятие этого обращения, был экс-президент Украины, а ныне глава парламентской фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко.



Свою позицию господин Порошенко объяснил тем, что такого рода документы не должны носить "поминально-ритуальный характер", а должны содержать более жесткие и однозначные формулировки.



"Да, Иран поступил более порядочно, чем Москва, которая убила сотни людей и цинично отрицает свою вину уже в течение шести лет. Но явка с повинной не избавляет от наказания. Признания вины со стороны Ирана мало. Нужно найти ответы на очень важные вопросы. Выяснить не только, кто нажал кнопку "пуск" на ракете, но и кто был в боевом расчете - иранцы или иностранные инструкторы? Кто и почему отдал приказ? Чьего производства было оружие? Этот процесс, как учит опыт MH17 (сбитого 17 июля 2014 года над Донбассом Boeing 777.- "Ъ"), тяжелый и длительный. Там могут случаться неприятные неожиданности, например решение выдать России ключевого свидетеля в доказательстве преступления РФ - (Владимира.- "Ъ") Цемаха",- заявил бывший президент Украины.



К чему привело признание Ирана в уничтожении Boeing 737



В свою очередь, посол Украины в США Владимир Ельченко призвал расследовать обстоятельства закупки Ираном систем противовоздушной обороны "Тор", которой и был сбит украинский Boeing. По мнению посла, Россия, как производитель и продавец этих систем, могла нарушить введенный в отношении Ирана санкционный режим, существенно ограничивающий в том числе и возможности закупки Тегераном иностранного оружия. Впрочем, признал господин Ельченко, сейчас исследование торгово-экономических связей Ирана и РФ не является делом первоочередной важности и его можно будет начать уже после того, как будут установлены все обстоятельства трагедии. "Это, возможно, вопрос более далекой перспективы. Но мы должны говорить об определенной международной ответственности тех людей и тех компаний, которые занимаются такими продажами",- заявил Владимир Ельченко на брифинге в Вашингтоне. Он также добавил, что не видит необходимости во внеочередном созыве Совета Безопасности ООН, так как Иран полностью признал свою вину в гибели украинского самолета. Между тем отметим, что поставки систем противовоздушной обороны "Тор" Ирану производились еще до введения санкций ООН.



Тем временем Служба безопасности Украины (СБУ), ведущая собственное расследование обстоятельств уничтожения гражданского самолета, переквалифицировала дело, возбужденное вскоре после гибели Boeing.



Изначально фигурирующие в нем статьи уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта" и "Умышленное уничтожение или порча имущества" были заменены на куда более тяжкие. "Следствие будет продолжаться по статьям уголовного кодекса Украины, предусматривающим ответственность за умышленное убийство двух и более человек и уничтожение самолета",- говорится в опубликованном в среду пресс-релизе офиса генерального прокурора Украины.



В этом же релизе сообщается, что прокуратура и СБУ уже обратились к властям Ирана с просьбой передать в распоряжение украинских специалистов бортовые самописцы погибшего лайнера, содержащаяся на которых информация может помочь в восстановлении полной картины трагедии.



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Ожидает Киев помощи в проведении расследования и со стороны других государств - в частности, Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана, граждане которых находились на борту сбитого Boeing. Как сообщили в украинском МИДе, глава ведомства Вадим Пристайко обсудит возможности сотрудничества в деле изучения обстоятельств гибели самолета со своими коллегами из перечисленных стран. Встреча министров иностранных дел должна пройти в Лондоне, куда с двухдневным рабочим визитом направился 15 января господин Пристайко.



Матвей Шиманов, Киев