Ташкент. Казнь парка "Гульшан" продолжается

00:53 16.01.2020

КАЗНЬ ПАРКА "ГУЛЬШАН" ПРОДОЛЖАЕТСЯ



На приведенных снимках парк "Гульшан" по состоянию на 6 августа 2017 года – цветущий и ухоженный – и по состоянию на начало января 2020 года – кастрированный и обезображенный.



А вот цитата из недавнего сообщения хокимията города Ташкента "О парке "Гульшан": "Нужно отметить, что проектно-строительные работы будут вестись с учетом деревьев, растущих на территории парка. Не нарушая требований моратория, объявленного постановлением Президента, большие деревья останутся на своих местах, а маленькие деревья будут пересажены по периметру территории. Для этих целей уже приобретена специальная техника".



На самом же деле большие и маленькие деревья в центре парка и в его южной и восточной частях вырублены почти все.



Выводы делайте сами, можно ли верить нашим властям.



Парк в январе 2020 года. Вырубка деревьев

Хотелось бы привести еще одну цитату из того же сообщения хокимията: "Сегодня рост населения Ташкента рождает рост спроса на медицинские услуги".



Если численность населения растет, значит, будет увеличиваться и объем человеческих выхлопов как в виде углекислого газа, так и в виде сероводородного газа. А это подразумевает, что должны увеличиваться площади зеленых насаждений, поглощающих эти газы и вырабатывающих столь необходимый для поддержания жизни людей и животных кислород. Но вместо этого не только в Ташкенте, но и по всей республике продолжается беспощадное, безумное и хищническое уничтожение деревьев. Так где же логика и здравомыслие?



При этом необходимо учесть и тот факт, что за годы независимости в сотни раз возросло число автомобилей в Узбекистане. А это значит, что резко увеличился и объем выхлопных газов от этих машин. В нормальной стране не только не стали бы вырубать спасительные деревья, а, наоборот, приняли бы экстренные меры по посадке новых деревьев и расширению зеленых зон. Но у наших ненасытных кашалотов в головах не мозги, а калькуляторы, считающие, сколько бабла можно срубить, вырубая деревья и освобождая от них площади для коммерческих сооружений.



Кроме того, рост численности населения вызывает необходимость увеличения числа детских садов и яслей. Однако в том же Центре Луначарского, где происходит казнь парка "Гульшан", еще несколько лет тому назад были ликвидированы два детских сада, находившихся напротив друг друга по улице Шукура Бурханова. Видимо, власти Мирзо-Улугбекского района и города Ташкента выявили каким-то образом, что в прилегающих махаллях женщины перестали рожать детей. Иначе упразднение детских садов объяснить, будучи в здравом уме, невозможно.



Рост численности населения также подразумевает строительство новых спортивных объектов, а не их ликвидацию, как это случилось, в частности, со стадионом "Динамо", где функционировали несколько спортивных секций и два теннисных корта. Не разумней ли усиливать профилактическую работу по укреплению здоровья подрастающего поколения, в том числе и посредством привлечения молодежи к занятиям физкультурой и спортом, чем уничтожать спортивные сооружения?



Но вернемся к парку "Гульшан". У меня нет сомнений, что он встанет поперек горла у всех, кто принимал решение о его захвате и вырубке. Возмездие парка будет медленным, основательным, долгосрочным и, главное, неотвратимым и неизбежным, в том числе и для потомков нынешних палачей до седьмого колена.

Вызывает большие сомнения, что на этом месте, как и на месте прилегающего к парку стадиона "Динамо", футбольное поле которого уже перекопано, будет построена многопрофильная клиника. Не исключено, что под благой вывеской здесь возводится развлекательный центр для иностранцев, который в действительности превратится в элитный бордель и подпольное казино. (…) Подобные опасения и подозрения вполне уместны на фоне усугубляющихся и катастрофически разрастающихся лживости, продажности, циничности, алчности и беспринципности наших властей.



В завершение хотел бы напомнить нашим доморощенным хапугам и рвачам вот что: по одной из легенд, кровожадный разбойник и международный преступник Тамерлан (…), находясь на смертном одре, в судорожных конвульсиях с великой скорбью дрожащим голосом произнес: "В моих руках находится полмира, но, увы, я не могу забрать его с собой в могилу".



Бахтиер Ирмухамедов