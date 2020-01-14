 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китай возводит "умные города", - Е.Пустовойтова
00:56 16.01.2020

Китай возводит "умные города"

ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА

"Не показывайте свои возможности и ожидайте подходящего момента"

На минувших выходных Си Цзиньпин вручил высшие награды китайским ученым, среди которых был 94-летний академик Хуан Сюйхуа (Huang Xuhua), главный конструктор атомных подлодок первого поколения. Это его Long March I сделала в 1970 году Китай пятой державой, обладающей атомным подводным флотом. 18 лет спустя Хуан опустился в новой подлодке на максимальную глубину, чтобы проверить свои расчеты. И он, и все члены команды тогда оставили письма, которые полагалось отправить родным в случае гибели… Хуан Сюйхуа никогда не сидел без дела, и сейчас атомный подводный флот Китая насчитывает более десятка субмарин разного класса, пишет China Daily.

Оборотная сторона медалей, врученных в Пекине ученым и инженерам, – признание стремительного интеллектуального роста Китая, в последние три года получившего больше патентов в сфере создания искусственного интеллекта, чем США. Один этот факт делает анекдотом претензии Вашингтона в адрес Поднебесной по поводу "кражи интеллектуальной собственности". Власти КНР дают мощный импульс научному творчеству в стране, поддерживая из государственного бюджета инвестиции предприятий в исследования и совершенствуя систему финансирования исследовательских фондов.

Премьер Госсовета Китая Ли Кэцян в очередной раз распорядился произвести смягчение налогов для компаний, занимающихся НИОКР.

Китаю уже доступно дистанционное управление беспилотных автомобилей, автоматизация производства, телемедицина, тактильный Интернет, способный передавать не только информацию, но и ощущения (с помощью такого Интернета можно учить рисовать, играть на музыкальных инструментах, удаленно делать хирургические операции – все, что требует навыков "мелкой моторики").

Обогнавший конкурентов на этом пути будет управлять если не миром, то мировым рынком товаров и услуг. И Пекин среди претендентов на такое лидерство – первый. В Китае уже запущен механизм, при котором уровень использования AI-технологий (artificial intelligence) становится мерилом эффективности работы чиновников, а опыт работы с искусственным интеллектом – главным показателем для тех, кто хочет получить повышение.

Даже в глубокой провинции, у границы с Вьетнамом, пишет Nikkei Asian Review, вы встретите рекламный щит с девизом "Строим умный город", а в самом городе увидите департамент развития умного города. Как и центральное правительство, местные власти стелют красную дорожку перед компаниями, разрабатывающими продукты AI. Такой подход, привлекающий предоставлением бюджетных средств и доступом к массиву информации о потенциальных пользователях продукта, позволяет местному бизнесу делать быстрые успехи. Вот только один пример.

Два года назад частная компания Ping An Technology начала сотрудничать с центрами по контролю и профилактике заболеваний в Чунцине и Шэньчжэне. Власти открыли ей доступ к данным сразу 20 миллионов медицинских карточек, которые компания использовала для создания системы искусственного интеллекта PADIA, прогнозирующего вспышки заболеваний. Сегодня система с гарантией 90 процентов прогнозирует эпидемии гриппа, болезней костей рук, ног, полости рта, риски хронических заболеваний легких. Вспоминается президент Apple Тим Кук: "Если вы спрашиваете меня, что может стать самым большим вкладом Apple в развитие человечества, то это область здравоохранения".

А сфера интересов китайской Ping An Tech сегодня распространяется не только на здравоохранение, но и на финансы, автомобили и, конечно, "умные города".

Два года назад Пекин впервые заявил о своих планах в сфере развития искусственного интеллекта и подкрепил их 140 миллиардами долларов инвестиций до конца 2030 года. В команду исполнителей вошли национальные интернет-гиганты Baidu, Alibaba Group Holding, Tencent Holdings и iFlytek – компания, производящая оборудование для распознавания голоса. При этом Министерство образования Китая поставило целью к 2020 году создать 50 лучших в мире учебников по AI, 50 интернет-курсов AI и 50 исследовательских центров AI. 35 таких центров о себе уже заявили.

К 2025 году Пекин готовит большой прорыв в новых технологиях, а к 2030 году хочет стать глобальным инновационным центром AI. И в Китае не очень озабочены тем, что на продукцию made in China по-прежнему с недоверием смотрит Запад. США, проигрывая в мировой технологической гонке, расширяет инструментарий борьбы за лидерство, закрывая Пекину доступ на западные рынки. В этот инструментарий входят санкции и повышенные торговые тарифы (в Китае убеждены, что это надолго); требования запретить МВФ давать деньги Пекину; усилия по сохранению доминирования США в сфере производства программного обеспечения и микросхем; пропагандистские выступления по поводу "тесной связи частных компаний с коммунистическим правительством".

Запад не готов признать, что "экономика по-китайски" второе десятилетие подряд доказывает, что она стала самой эффективной в мире, но непризнание Запада китайцев не волнует. Их страна остается вторым после Евросоюза торговым партнером США, и американские граждане голосуют за это своими кошельками. И как не вспомнить тут Дэн Сяопина, который говорил: "Не показывайте свои возможности и ожидайте подходящего момента"…

Источник - Фонд Стратегической Культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1579125360
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