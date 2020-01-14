Каракалпак-отстрой-строй… В Нукусе разваливаются... новостройки

00:59 16.01.2020

В НУКУСЕ В НОВОМ ДОМЕ ПОЯВИЛИСЬ ТРЕЩИНЫ



В новом пятиэтажном доме, расположенным на пересечении улиц Досназарова и Амира Темура в городе Нукус, появились трещины. На фотографии отчетливо видно, что в одном месте появились аж две трещины, расстояние между ними небольшое. Причем, трещины тянутся с первого по пятый этажи дома. Неизвестно, осуществлялся ли контроль за строительством данного дома, качеством используемых строительных материалов и соответствие строительным нормам. Так или иначе, дом "благополучно" сдан в эксплуатацию и заселен жильцами.



Давно стало предельно понятно, что снос жилых домов в городе Нукус и последующее строительство новых домов преследуют одну единственную цель - личное обогащение представителей государственных органов, строительных фирм, всех, кто непосредственно связан с этими процессами. Дом с трещинами очередное тому подтверждение.



Мурат Уббиниязов