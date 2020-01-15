Великое отрешение. Как Дональда Трампа пытаются лишить власти

06:01 16.01.2020

15 января Палата представителей США проголосовала за передачу представления к импичменту американского президента Дональда Трампа в Сенат 228 голосами против 193. Верхняя палата Конгресса начнет рассмотрение дела о его отрешении от власти уже в ближайшие дни. "Ъ" разбирался, как будет развиваться одно из самых примечательных политических событий 2020 года.

"Как поступали раньше, когда главный правитель выставлял себя недостойным? Приходилось прибегать к убийству" - так шутил Бенджамин Франклин, один из отцов-основателей США, обсуждая инструмент импичмента в отношении президента страны. Импичмент Дональду Трампу уже вынесен: 18 декабря 2019 года демократы в Палате представителей приняли соответствующее решение, воспользовавшись своим большинством. Это значит, что господину Трампу официально предъявлены обвинения по двум пунктам: злоупотребление властью и воспрепятствование деятельности Конгресса.

Что нужно знать об импичменте Трампу



Но власти глава государства не лишен. Это будет возможно лишь в случае, если Сенат, верхняя палата, признает его виновным. Шансов на это почти нет: республиканцы, союзники президента, занимают большинство мест и сохраняют лояльность Дональду Трампу, чрезвычайно популярному в партийных массах.



Тем не менее, прежде чем перейти к голосованию, законодатели должны пройти через целый ряд процедур.

Если судить по предыдущему прецеденту - импичменту Билла Клинтона,- итоговое решение можно ожидать не раньше второй половины февраля.

15 января Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей и один из лидеров Демократической партии, назначила управляющих импичмента - группу конгрессменов, которые будут выступать своего рода обвинителями в Сенате. Каждый из этих управляющих, как правило, отвечает за конкретный пункт обвинения или его аспект. В деле Билла Клинтона таких управляющих было 13, в деле Дональда Трампа будет 7, главным станет председатель комитета Палаты представителей по разведке Адам Шифф. После назначения управляющие должны физически принести подписанное представление к импичменту в здание Сената.

На этой неделе скорее всего, пройдут и формальные церемонии: представление будет зачитано вслух управляющими, затем руководство всеми процедурами возьмет на себя председатель Верховного суда Джон Робертс, принеся соответствующую клятву. Затем он проследит за тем, чтобы все 100 сенаторов дали клятву "осуществлять правосудие в соответствии с конституцией и законами".



После принятия присяги лидер республиканского большинства Сената Митч Макконнелл поставит на голосование вопрос о принятии правил процесса. Ожидается, что он примет порядок, удобный республиканцам (без обязательств вызова свидетелей и привлечения дополнительных доказательств), опираясь лишь на голоса однопартийцев. Будет определен и порядок работы Сената: во времена процесса над Биллом Клинтоном законодатели встречались каждый день, кроме воскресений.

Приняв правила, законодатели объявят перерыв для подготовки своих письменных позиций. Во время процесса над господином Клинтоном для этого потребовалось шесть дней.

Представление позиций (еще около шести дней). Конкретный порядок определит господин Макконнелл. В 1999 году у обеих сторон было в сумме 24 часа для представления своих точек зрения и ни одна сторона не израсходовала все это время. Во время представления позиций сенаторы не имеют права разговаривать, задавать вопросы или перебивать выступающих.



Вопросы (около трех дней). Когда представления завершатся, у законодателей будет время на вопросы, которые они будут передавать через председателя Джона Робертса. При рассмотрении дела Билла Клинтона у сенаторов было на это 16 часов - обе стороны в то время договорились задавать вопросы по очереди, чтобы отпущенное время распределилось примерно равномерно.

Дополнительные ходатайства (около трех дней). После завершения сессии вопросов-ответов сенаторы могут внести на голосование дополнительные предложения. Это будет важной фазой: республиканцы могут попробовать предложить завершить рассмотрение дела досрочно и сразу перейти к голосованию по существу, а демократы - предложить вызвать дополнительных свидетелей.

Если резолюция о прекращении рассмотрения дела будет принята, голосование по вопросу вызова свидетелей не состоится. На него рассчитывают демократы - по опросам, большинство американцев хотели бы вызова свидетелей. В итоге те сенаторы-республиканцы, которые ценят свою самостоятельность и подчеркивают независимость от президента, должны будут решить: либо пойти на поводу общественного мнения, поддержать вызов в Сенат свидетелей по делу об импичменте и рискнуть навлечь на себя гнев президента, либо поддержать линию главы государства и пойти против воли по крайней мере части своих избирателей.



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Если же демократы вызовут свидетелей (они говорили о желании выслушать экс-советника по национальной безопасности Джона Болтона, и. о. руководителя аппарата Белого дома Мика Малвейни, его советника Роберта Блэра и Майкла Даффи из административно-бюджетного управления США), республиканцы могут послать собственные повестки - например, Хантеру Байдену, сыну бывшего вице-президента Джо Байдена.



Дональд Трамп в разное время высказывал различное отношение к намерению вызвать свидетелей. Для вызова каждого из них необходимы голоса простого большинства (51 сенатора), то есть теоретически республиканцы могут при сохранении единства партии повернуть процесс в полностью выгодное президенту русло.

Опрос свидетелей (если состоится, может занять около семи дней) будет проводиться за закрытыми дверями с фиксацией на видео.



Заключительные заявления (один день). После рассмотрения свидетельских показаний или отказа от вызова свидетелей у каждой стороны будет время для заключительных выступлений.

Совещание (1–3 дня). Во время рассмотрения импичмента Билла Клинтона сенаторы три дня совещались за закрытыми дверями. Затем каждый из ста получил по 15 минут на выступление и шанс отразить свою позицию в итоговом докладе.



Голосование (один день). Если судить по прецеденту с Биллом Клинтоном, весь процесс над которым продлился больше месяца, итоговое решение по делу о Дональде Трампе будет вынесено в конце февраля. Республиканцы, однако, имеют возможность заблокировать все поползновения демократов и закончить процесс гораздо раньше.

Алексей Наумов

15.01.2020