В саду своей испанской виллы найден мертвым известный казахстанский буржуй-форбсовец Сабалаков

09:48 16.01.2020

Известный казахстанский бизнесмен умер в Испании - СМИ сегодня, 11:08 26531 14 Испанские СМИ заявили о смерти казахстанского бизнесмена и экс-почетного консула Словакии Марата Сабалакова, передает Tengrinews.kz.



По данным нескольких изданий, тело Марата Сабалакова нашли в саду виллы в Испании. Также сообщается, что тело мужчины передали в Институт юридической медицины в городе Аликанте, где проведут вскрытие. Причина смерти будет известна после судебно-медицинской экспертизы. Марат Сабалаков (справа).Корреспондент Tengrinews.kz обратился за комментарием в МИД Казахстана. Официальный представитель ведомства Айбек Смадияров сообщил, что "испанская полиция сообщила о том, что умер гражданин Казахстана"."Сейчас консул выехал на место для выяснения всех обстоятельств", - добавил он.По данным СМИ, Марат Сабалаков - владелец инвестиционной группы. Входил в рейтинг рантье Казахстана 2015 года по версии Forbes. В ноябре 2015 года получил статус почетного консула Словакии. В его функции входило улучшение отношений между Словакией и Казахстаном в областях экономики, торговли, культуры, в научной и образовательных сферах.