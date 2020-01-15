В Узбекистане опять перебои с электричеством. Сломалась Талимарджанская ТЭС

10:09 16.01.2020

В Узбекистане опять перебои с электричеством. Это связано с ремонтом Талимарджанской теплоэлектростанции



В регионах Узбекистана опять начались перебои с подачей электроэнергии, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

"На Талимарджанской теплоэлектростанции из-за неисправностей в устройстве по выработке электроэнергии проводятся ремонтные работы. В этой связи в некоторых регионах республики наблюдаются сбои в электроснабжении. После устранения неисправностей, электроснабжение улучшится", – сообщили в Минэнерго.



Накануне в министерстве заявили, что знают о проблемах с газом и электричеством в стране. По мнению Минэнерго, во всем виноваты потребители, которые воруют энергоресурсы и используют нестандартное оборудование.



Талимарджанская ТЭС - тепловая электростанция в поселке Нуристан Нишанского района Кашкадарьинской области мощностью 1700 МВт. Начали строить в 1974 году, ввели в эксплуатацию в 2004.

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Темир Исаев