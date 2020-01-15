Все Госпредприятия Таджикистана переходят под управление "наблюдательных cоветов"

10:12 16.01.2020

Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus



Руководители этих предприятий теперь будут только исполнителями



Президент Таджикистана Эмомали Рахмон одобрил изменения в Гражданский кодекс, согласно которым управление государственным предприятиям переходит от руководителей этих предприятий к наблюдательным советам.

Руководитель госпредприятия, согласно изменениям, является исполнителем, подотчетным наблюдательному совету.



Поправки получили законную силу после публикации на прошлой неделе в официальном органе правительства.

Вышестоящим органом госпредприятий остается учредитель, которым является правительство.

Ранее соответствующие изменения были внесены также в закон "О государственных предприятиях". Согласно поправкам в этот закон, поэтапно на всех госпредприятиях должны будут созданы наблюдательные советы.

Необходимость внесения этих изменений в законодательство власти объясняют реализацией Стратегии управления фискальных рисков государственных предприятий на период 2016-2020 годы.

Глава Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом Фаррух Хамрализода во время представления поправок депутатам нижней палаты парламента отметил, что до сих пор руководитель предприятия работали на принципах "единоначальства", и все вопросы, связанные с деятельностью предприятия, решали самостоятельно.



Создаваемые наблюдательные советы будут обеспечивать контроль и прозрачность финансово-материальной деятельности госпредприятий, повышая при этом уровень ответственности руководителя предприятия, сказал он.

Члены наблюдательных советов и руководители государственных предприятий будут назначаться учредителем, то есть, правительством.



Таджикская экономика в режиме ожидания

Наблюдательный совет, согласно новому законодательству, осуществляет общее управление деятельностью госпредприятий, кроме тех вопросов, которые относятся к полномочиям учредителя (правительство) и руководителя предприятия.

В полномочия наблюдательного совета входит определение приоритетных направлений деятельности предприятия, утверждение годового бюджета, отчетности и аудитора и другие вопросы.

По данным Госкомимущества, в настоящее время в республике функционируют 789 государственных предприятий.



Дело в долгах

В начале прошлого года постановлением правительства было поручено принять меры по сокращению задолженностей крупных государственных предприятий. Заниматься этим должны были Минфин и другие соответствующие министерства и ведомства. К этому мероприятию должны были быть подключены такие крупные предприятия как "Барки точик", Таджикская алюминиевая компания, Международный аэропорт Душанбе, "Таджик Эйр", Таджикская железная дорога и другие.



Летом прошлого года другим постановлением правительства поручалось создавать Координационный совет по вопросам управления фискальными рисками госпредприятий.

Этот консультативный орган при правительстве призван защищать финансовые и имущественные интересы, внедрить корпоративное управление и повысить эффективность деятельности госпредприятий, в которых доля государства составляет более 50%.

В презентованном в декабре прошлого года докладе Всемирного банка "Усиление фискальных рисков в Таджикистане" говорится, что госпредприятия республики "не отличаются операционной эффективностью и проведением ответственной финансовой политики".

Суммарная задолженность крупных и средних предприятий страны, согласно официальным статистическим данным, на начало второго полугодия составила более 60 млрд 856,1 млн сомони (около $6,3 млрд).

Наиболее крупные задолженности на данный момент имеет "Барки Точик": долги энергохолдинга в прошлом году перевалили за 23,1 млрд сомони (около $2,5 млрд.).



Сколько у нас госпредприятий?

Правительство Таджикистана, кроме государственных унитарных предприятий, управляет также многочисленными акционерными компаниями.



Наиболее крупными предприятиями, обладающими госимуществом на праве хозяйственного ведения, являются "Таджикская железная дорога", "Таджикская почта", "Нефть и газ", "Жилищно-коммунальное хозяйство", "Аэронавигация", "Амонатбанк", "Барки точик" и другие.

Кроме того, правительство имеет долю в уставном капитале 140 компаний, в частности, в 136 акционерных обществах и 4 обществах с ограниченной ответственностью.

В уставном капитале 118 акционерных компаний государству принадлежит 100% пакет акций. Еще в компаниях доля государства составляет более 50%.



Наиболее крупными таджикскими предприятиями, акциями которых владеет правительство, являются ОАО "Таджикская алюминиевая компания" (100%), ОАО "Рогун" (95%), ОАО "Таджиктелеком" (95%), подразделения "Барки точик" (100%), ОАО "Таджиктрансгаз" (100%), ОАО "Международный аэропорт Душанбе" (100%), ОАО "Таджик Эйр" (100%), ОАО "Таджикский цемент" (100%).