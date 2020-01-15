В павлодарском акимате сушат портки. Аким области не арестован, просто куда-то затерялся

11:11 16.01.2020

Аким Павлодарской области работает в штатном режиме

Он по рабочим моментам находится на выезде в городе.



Булат Бакауов работает в штатном режиме, передает zakon.kz.

Как сообщил пресс-секретарь акима Павлодарской области Ернар Сейтахмет, руководство региона работает в обычном режиме.



На данный момент руководство областного акимата работает в обычном режиме. Аким области не на месте, но он по рабочим моментам находится на выезде в городе. Утром он должен был провести совещание в Доме инвесторов, но из-за накладки в графике встречу провел его заместитель Арыстан Кабикенов, - сказано в сообщении.



Накануне появилась информация о задержании сотрудниками КНБ акима Павлодарской области Булата Бакауова.

Позже появились подробности о том, что заявление на него написал высокопоставленный чиновник области.

Вечером после предполагаемого задержания от имени акима на его странице в Instagram появился пост о проведенном совещании.

Некоторые источники не подтвердили информацию о задержании акима региона.

Утром 16 января стало известно, что две коллегии с участием Бакауова отменили.