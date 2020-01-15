У бесхребетного казпремьера Мамина отняли ключевой пост председателя совета директоров Госфонда "Самрук-Казына". Чтоб не баловался

12:08 16.01.2020

В "Самруке" прокомментировали уход Мамина с поста председателя совета директоров

Данный шаг обусловлен изменениями в Законе о Фонде, принятыми в мае 2018 года.



Директор департамента по связям с общественностью АО "ФНБ "Самрук- Казына" Сергей Куянов прокомментировал корреспонденту zakon.kz уход с поста председателя совета директоров фонда премьер- министра Аскара Мамина.

По его словам, данный шаг обусловлен изменениями в Законе о Фонде, принятыми в мае 2018 года. Согласно им, с 1 января нынешнего года совет директоров будет состоять из 7 членов, 4 из которых – независимые, а также министр национальной экономики, помощник Президента и председатель правления. Что касается председателя совета директоров, он будет также избираться из числа независимых директоров большинством голосов тайным голосованием.

Куянов также напомнил, что совет директоров уже значительно обновился. В декабре прошлого года в него вошли новые независимые директора - Онг Бун Хви, Кайрат Мажибаев и Джон Дудас вместо сэра Ричарда Эванса и Вильгельма Бандера, а недавно членом СД стал и помощник президента Канат Бозумбаев.

Эти нововведения, по словам Куянова, соответствуют новой стратегии развития Фонда, одобренной Елбасы в апреле 2018 года, а также международным стандартам для компаний с государственным участием, которые предусматривают четкое отделение функций государства, как собственника, от функций регулятора.

О сроках избрания нового председателя Совета директоров фонда Куянов не сообщил, однако попросил "не делать скоропалительных и необоснованных псевдополитических выводов" из этих изменений.