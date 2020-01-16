Первая аравийская. Гонщики российского "КамАЗа" практически обеспечили себе победу в "Дакаре-2020"

12:23 16.01.2020

Ралли "Дакар" подходит к концу. Гонщики уже откатали 10 этапов из 12. Им осталось пережить лишь менее 800 км спецучастков перед тем, как ралли-рейд финиширует в пятницу в Аль-Киддии - "городе развлечений", возводимом в полусотне километров от Эр-Рияда. И если не случится чего-то невообразимого, первый в истории аравийский "Дакар" станет чемпионским для команды "КамАЗ-мастер", в активе которой уже есть 16 выигранных гонок. Вопрос по большому счету лишь в том, какой из двух камазовских экипажей - Андрея Каргинова или Антона Шибалова - получит "Золотого бедуина". А вот в наиболее престижной категории - внедорожников - борьба может идти до последних километров. Ведь тройка лидеров "уместилась" в 18 минут.



Десятый этап "Дакара" анонсировался как марафонский и в некотором роде классический. Дело в том, что из 534 км спецучастков более 60% приходилось на пески, о коварстве которых так любят рассказывать гонщики со стажем и на которых так часто "ломаются" новички. В этот раз не повезло знаменитому Фернандо Алонсо, уже говорившему, что после "Формулы-1", чемпионом которой испанец становился дважды, с сопровождающей ее роскошью и гламуром, очень непросто справляться с суровыми условиями "Дакара". Теперь испанцу пришлось столкнуться еще и с непредсказуемостью ралли-рейда. Крохотная вроде бы ошибка привела к тому, что его машина дважды перевернулась через крышу. Алонсо повезло, насколько вообще можно говорить о везении в такой ситуации. Его автомобиль встал на колеса и даже не потерял ход, так что шанс добраться до финиша у него еще есть.

Но ведь, помимо кувырков Алонсо, на маршруте случилась и куча менее примечательных инцидентов, каждый из которых, тем не менее, требовал внимания. И все бы ничего, но в пустыне поднялся ветер, видимость упала, гонщиков, нуждающихся в помощи, становилось все больше. Настолько, что у организаторов просто иссякли технические возможности ее предоставлять. Просто не хватало вертолетов.



В результате было решено не искушать судьбу, а после гибели в воскресенье португальского мотогонщика Паулу Гонсалвеша устроители "Дакара", очевидно, предпочитают перестраховываться и прервать этап на полпути.



Гонщики в целом с пониманием отнеслись к такому решению, но можно предположить, что по-настоящему рады были лидеры в своих зачетах. А вот их преследователям "урезание" этапа, конечно, не сыграло на руку, поскольку сильно ограничило возможности по устранению отставания.

Хотя, например, в зачете грузовиков почти все было ясно еще и до десятого этапа. Тут только чудо может помешать команде "КамАЗ-мастер" вновь, уже в 17-й раз, выиграть "Дакар". Вопрос лишь в том, какой их двух камазовских экипажей - Андрея Каргинова или Антона Шибалова - получит "Золотого бедуина". Пока Каргинов опережает Шибалова на 36 минут. Это много, но в теории отыгрываемо. А вот идущий третьим белорус Сергей Вязович на "МАЗе" отстал от лидера уже на 100 минут. И это уже настоящая пропасть. На 11-м и 12-м этапах гонщикам предстоит в общей сложности проехать менее 800 км спецучастков. И шанс у Вязовича может появиться, только если Каргинов и Шибалов, например, "уничтожат" друг друга в борьбе. Но рассчитывать на это вряд ли стоит. Больше того, Вязовичу скорее нужно думать не о том, чтобы подняться выше, а о том, чтобы не выпасть из первой тройки - ведь в 40 минутах от него идет чех Алеш Лопрайс на Tatra. Так что первый в истории аравийский "Дакар" почти наверняка останется за российскими грузовиками.



Португальский мотоциклист погиб на "Дакаре"

Фактически завершена борьба за победу и в классе мотовездеходов (SSV), где на втором месте в общем зачете идет Сергей Карякин. От лидера, американца Кейси Карри, он отстал на 46 минут. И хотя Карякин и заметил, что за оставшееся время всякое еще может случиться, он все же уточнил, что ускоряться не будет и ориентироваться на темп лидера тоже не намерен. Вместо этого Карякин постарается сохранить то, что имеет.



А вот в наиболее престижной категории, внедорожников, самое интересное только начинается. Ключевые фигуры тут те же, что раньше,- испанец Карлос Сайнс, катарец Нассер аль-Атыйя и француз Стефан Петерансель. Лидирует Сайнс, следом, с отставанием в 18 с небольшим минут, идут аль-Атыйя и Петерансель. И, похоже, борьба в этой тройке продолжится до последних километров гонки.

Александр Петров



"Дакар-2020"

Общий зачет

Грузовики. 1. Андрей Каргинов - 40:20.04. 2. Антон Шибалов (оба - Россия, "КамАЗ-мастер") - отставание 36.08. 3. Сергей Вязович (Белоруссия, "МАЗ") - 1:40.00. 4. Алеш Лопрайс (Чехия, Tatra) - 2:21.18. 5. Дмитрий Сотников (Россия, "КамАЗ-мастер") - 2:48.10.

SSV. 1. Кейси Карри (США, Can-Am) - 46:22.15. 2. Сергей Карякин (Россия, Snag Racing) - отставание 46.40. 3. Франсиско Лопес Контардо (Чили, Can-Am) - 1:14.58.

Внедорожники. 1. Карлос Сайнс (Испания, Mini) - 37:15.37. 2. Нассер аль-Атыйя (Катар, Toyota) - отставание 18.10. 3. Стефан Петерансель (Франция, Mini) - 18.26... 14. Фернандо Алонсо (Испания, Toyota) - 4:34.56. 15. Александр Доросинский (Россия, Mini) - 4:41.32.

Мотоциклы. 1. Рикки Брабек (США, Honda) - 34:12.18. 2. Пабло Кинтанилья (Чили, Husqvarna) - отставание 25.44. 3. Хосе Барреда Борт (Испания, Honda) - 27.09.



Газета "Коммерсантъ" №6 от 16.01.2020, стр. 12