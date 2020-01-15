Мангуурах Украины, - Андрей Ганжа

14:35 16.01.2020

Мангуурах Украины



Советская Украина была социальным государством, хотя бы в том, бисмарковском понимании – пенсии, здравоохранение, образование, защита детства и т. д. И неплохим социальным государством. Это сейчас можно как угодно гадить, например, на советскую систему образования. Но тогда, в 60-х, Джон Кеннеди отмечал, что космическую гонку СССР выиграл за школьной партой.



АНДРЕЙ ГАНЖА



Еще в "Манасе", величайшем киргизском эпосе с тысячелетней историей, есть строки, в которых один герой угрожает своему сопернику в случае победы натянуть тому на голову "шири" - сыромятную верблюжью кожу и, связанного, выставить на солнце. В таких случаях человек умирал в страшных муках, когда сохнущая толстая кожа дробила ему череп. Или сходил с ума, теряя при этом память. И становился манкуртом - идеальным рабом, лишенным памяти, воли и какого-либо стремления к мятежу.



Великий киргизский писатель Чингиз Айтматов знал эту легенду и использовал ее в своем романе "И дольше века длится день". И образ манкурта, молодого Жоломана, сына Доненбая, по приказу хозяина убившего свою мать Найман-Ана, стал настолько убедительным, что поселился в массовом сознании и перешел в другие языки. И даже стал политической лексемой.



Но ведь общество и государство - это такой же живой организм, как и человек. И с ним тоже можно провести действие, которое соседи киргизов - монголы называли "мангуурах" ("делать глупым, тупым"): от этого глагола, вероятно, и слово манкурт произошло. И завоеватели-монголы знали, что для этого нужно: отнять память.



Похоже, в Украине, общественное сознание которой уже достаточно подготовлено прибоем кровного национализма последних лет, наступил очередной этап "мангуураха". А вместо "шири", которая высыхая на бритом черепе, превращала человека в непомнящего себя животного, планируется использование медиа-оружия.



Наверно это был новогодний подарок от ряда украинских парламентариев своему народу. Ведь именно 27 декабря, аккурат между Рождеством и Новым годом, в Верховную раду был подан законопроект № 2693 "О медиа". С самой благой, судя по преамбуле, целью: ради "реализации права на свободу выражения мнений, права на получение разносторонней, достоверной и оперативной информации, на обеспечение плюрализма мнений и свободного распространения информации…" и так далее, по эталонному сценарию подобных преамбул.



Но очень быстро, уже с четвертого раздела ("Требования к содержанию информации и организации предоставления медиасервисов") этот "закон свободы и равенства" превращается в "закон диктата, ограничений и санкций". Потому что "ограничений" там гораздо больше, чем "свобод".



Я не собираюсь рассматривать его с точки зрения канонов журналистики, права или тем более разума - там всего этого нет. Я только о манкуртизации, о лишении государства и его социума своей истории. В статье 37-й ("Ограничения по содержанию информации") пункт одиннадцатый сформулирован так:



"На территории Украины (в том числе субъектам в сфере медиа) запрещается распространять: …



11. Материалы или информацию, в которых отрицается или оправдывается преступный характер коммунистического тоталитарного режима 1917?1991 годов в Украине, преступный характер национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, создается положительный образ лиц, занимающих руководящие должности в коммунистической партии (должность секретаря районного комитета и выше), высших органах власти и управления СССР, УССР (УССР), других союзных и автономных советских республик (кроме случаев, связанных с развитием украинской науки и культуры), работников советских органов государственной безопасности, оправдывается деятельность советских органов государственной безопасности, установления советской власти на территории Украины или в отдельных административно-территориальных единицах, преследования участников борьбы за независимость Украины в XX веке".



Объяснять авторам закона, что в эпоху советской Украины был создан экономический, политический и военный базис той страны, который за последние четверть века проедает современная клептократия - бессмысленно, потому что они и сами это знают. Доказывать, что последние десятилетия в Украине был не тоталитарный режим, а старая, больная и уставшая автократия - тоже бессмысленно, поскольку я не уверен, что они поймут термины. Объяснять заслуги советских лидеров и персонажей (Хрущев, Брежнев, Щербицкий, Черняховский, Глушков и иные) - не получится, потому что они прекрасно понимают, что на такой уровень исторической личности они никогда не смогут подняться. Взывать к гордости за победы предков - да о чем Вы?



Поэтому остается задуматься только о том, не ЧТО они сделали, а ЗАЧЕМ они это сделали. И ответ напрашивается один. Советская Украина была социальным государством, хотя бы в том, бисмарковском понимании - пенсии, здравоохранение, образование, защита детства и т. д. И неплохим социальным государством. Это сейчас можно как угодно гадить, например, на советскую систему образования. Но тогда, в 60-х, Джон Кеннеди отмечал, что космическую гонку СССР выиграл за школьной партой. И способность к реанимированию государства в условиях советской модели была очень высокой: все-таки в СССР продуктовые карточки отменили в 1947 году, раньше всех европейских государств, участвовавших во Второй Мировой.



Тогда, до конца 80-х годов прошлого века это было необходимо в связи с противостоянием социалистической и капиталистической систем. Капитализм победил, и сейчас Украина живет в условиях "дикого рынка", отчетливо дрейфуя в сторону феодализма. В таких условиях необходимости в социальном государстве нет. Что Украина и доказывает, сворачивая свои социальные программы.



Но ведь существует память, образ того социального государства, а медиа - это и есть метод трансляции исторической памяти в перспективу национального будущего. И запрет позитивного освещения 70-летнего исторического периода государства является формой прерывания такой трансляции. Что является необходимостью в условиях страны дикого капитализма.



Поэтому появление подобного "Закона о медиа" не должно удивлять. Скорее должно формировать предположения о дальнейших движениях адептов "антисоветской ненависти". Может быть даже в стиле Хаксли или Оруэлла. Потому что завтра кто-то вспомнит о фразе Сталина из "Экономических проблем социализма в СССР" (1952 год) о том, что "пенсия - это зарплата за воспитание внуков и за сохранение преемственности поколений" и начнет "ограничивать по содержанию" пенсионеров.



И не ради того, чтобы горемычные старики вымерли, а чтобы кожаная шапочка манкурта еще плотнее прилипла к его измученному мозгу.



Мангуурах превыше всего!