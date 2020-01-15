Рахмон приласкал хныкающего школяра и поручил его вылечить

14:41 16.01.2020

Президента тронули слезы мальчика во время открытия новой школы в Душанбе



Мальчик оказался болен, и Эмомали Рахмон поручил его вылечить



Президент Таджикистана Эмомали Рахмон открыл 15 января в столичном районе Шохмансур школу №65. В ходе открытия он побеседовал со школьниками, которые заняли призовые места на республиканских и международных олимпиадах.



Президент поговорил с 10-летним мальчиком Бенямином Ильхомом, который был одним из победителей республиканского литературного конкурса "Фуруги субхи донои" ("Знание - зари сиянье").



Президент спросил: "Чем занимаются твои родители?", на что мальчик ответил, что его мама – домохозяйка, а отец – пограничник.



Президент поинтересовался, кем хочет стать мальчик в будущем, тот ответил, что доктором, и вдруг заплакал.



"Почему плачешь, кто болеет в вашем доме?", - поинтересовался у школьника Эмомали Рахмон. Бенямин ответил, что сам болеет, и доктора сказали, что можно вылечить за границей.









Эмомали Рахмон поручил организовать бесплатное лечение мальчика, и предоставить ему отчет о выполнении данного поручения.