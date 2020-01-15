МВД Узбекистана сообщило о спецоперации по задержанию "джихадистов", но выглядит она как инсценировка

14:47 16.01.2020

7 января в результате совместных оперативных мероприятий сотрудников МВД и СГБ Узбекистана, проведенных в Ташкенте, была прекращена деятельность группы членов религиозно-экстремистского течения (РЭТ) "Джихадисты", сообщила пресс-служба МВД.



"Данные лица на территории Узбекистана выполняли поручения членов террористической организации, нашедших убежище в Сирии, вели среди населения противозаконную агитацию, распространяли идеи РЭТ "Джихадисты", а также вели незаконные действия по пополнению своих рядов. Помимо этого, призывали молодежь стать приверженцами своей догматической идеологии, агитируя совершать преступления, присоединившись в ряды международных террористических организаций на территории Сирии", - говорилось в опубликованном тексте.



У задержанных изъяты материалы экстремистского содержания. В их отношении возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса, ведутся следственно-оперативные действия, отметила пресс-служба МВД.



Постановлением Верховного суда Республики Узбекистан от 26 сентября 2016 года деятельность организации религиозно-экстремистского течения "Джихадисты" включена в список запрещенных на территории Узбекистана организаций, уведомило Главное управление по борьбе с терроризмом и экстремизмом МВД РУз.



Предоставленная информация на удивление скупа: не называется ни количество задержанных, ни какие-либо иные подробности. Правда, на опубликованных фотографиях видна сцена захвата: лежащие радикалы и обезвредившие их вооруженные люди в масках. Вроде бы все нормально: преступники пойманы, а, значит, силовики работают.



Но, если повнимательнее присмотреться к фотографиям, складывается совершенно иное впечатление.



Что на них видно в реальности? На щебенке, близ какого-то строящегося или только что построенного объекта, лежат семь человек. У всех связаны или перехвачены прозрачными пластиковыми наручниками руки за спиной. При этом в лежащих целятся из пистолетов и автоматов аж целых 13 человек в черной униформе и блестящих касках. Зачем они целятся, ведь люди со связанными руками не представляют опасности? То обстоятельство, что они уложены аккурат в один ряд и у них связаны руки, говорит, что сначала их построили в шеренгу, связали, и уже потом заставили лечь на землю. И только после этого стали в них целиться - на камеру, изображая момент задержания.



Но если их задержали здесь, то что, всех семерых? Людям в черной одежде было известно, что "джихадисты" находятся именно на этой стройке, причем, стоят, выстроившись в шеренгу? Это маловероятно, скорее, их откуда-то привезли и лишь затем разыграли спектакль с задержанием. Но если авторы сообщения обманывают в одном, то почему им надлежит верить в остальном?



К слову, о "течении "Джихадисты". Подобное название может носить группа, группировка, но никак не течение, и применяется оно, как правило, не членами экстремистского объединения, а теми, кто их задерживает (сами они прекрасно обходятся без названий).



Напомним, кстати, что МВД - такое же преступное и коррумпированное ведомство, как прокуратура или суды. Например, в период с 2015-2017 годов сотрудники милиции участвовали в инсценировках "притонов разврата" ради отъемов квартир граждан. За это время только у жителей Ташкента было отобрано более тысячи квартир (большую часть их владельцам впоследствии все-таки вернули) хотя "оборотней" так и не наказали. (Об этом здесь и здесь.)



Словом, сообщение МВД не только не вызывает доверия, но с точность до наоборот: вышеописанное похоже на очередную фабрикацию, ради новых "звездочек" и должностей.



Соб. инф