 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пахать не пробовали? Дарига Назарбаева удручена стагнацией казахстанского АПК
14:56 16.01.2020

Спад производства, стагнация отрасли и падение объема
Дарига Назарбаева предложила пересмотреть программу развития АПК

15 января 2020

Спад производства, стагнация отрасли и падение объема. Дарига Назарбаева предложила пересмотреть программу развития АПК
Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Дарига Назарбаева в рамках подготовки к парламентским слушаниям встретилась с руководителями Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен" и Национального управляющего холдинга "КазАгро".

В рабочей встрече приняли участие Председатель Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий А. Бектаев, сенаторы Б. Еламанов, М. Жумагазиев, Д. Мусин, А. Нуралиев, М. Тагимов, А. Куртаев, Б. Жумагулов, Н. Турегалиев.
Во вступительном слове Председатель Правления НПП "Атамекен" Аблай Мырзахметов привлек внимание участников встречи к тому, что в рамках трех государственных программ развития агропромышленного комплекса на субсидирование было затрачено порядка двух триллионов тенге, но при этом показатели отрасли не выросли и серьезно отстают от мировых.

По данным А.Мырзахметова, по уровню переработки продукции Казахстан является больше импортозависимой страной, так как основную долю экспорта занимает живой скот с низкой рентабельностью, который используется как сырье для дальнейшей переработки. Такая ситуация, считает глава НПП "Атамекен", негативно сказывается на продовольственной безопасности государства. По его словам, постоянные изменения в реформах серьезно сказываются на настроении сельхозтоваропроизводителей: "За последние 5 лет правила субсидирования поменялись 47 раз. Это стало уже нормой. Посточнно вносятся изменения, фермер не успевает понять, что это и как запланировать работу. Только начинает готовить документы, уже через полгода вносятся следующие поправки".
Отдельно Аблай Мырзахметов отметил отсутствие координации между госорганами: "Несмотря на то, что Комитет управления земельными ресурсами Минсельхоза является держателем балансов сельхозземли, выдачей всех актов занимаются местные исполнительные органы, а химанализ в прошлом году передали Правительству для граждан. Эту базу нужно привести в порядок".
О том, что сдерживает развитие животноводства, также рассказал участникам встречи Председатель Комитета АПК Президиума НПП "Атамекен", директор агрофирмы Иван Сауэр. Одной из ключевых проблем он считает слабую систему ветеринарного обеспечения. Многочисленные реформы в ветеринарии значительно ослабили контроль за ветблагополучием в стране, что подтверждается участившимися случаями вспышек опасных заболеваний животных.
Отдельная проблема – приписки в отчетности. И.Сауэр полагает, что государство должно наказывать тех, кто искусственно раздувает и фальсифицирует показатели по производству мяса. С его точки зрения, в вопросе развития мясного производства стоит "не гнаться за заморскими ангусами, а развивать отечественную породу", особенно казахскую белоголовую корову, которая хорошо адаптирована к региональной специфике.
И.Сауэр также затронул тему государственной поддержки работ по орошению сельхозугодий: "Мне нужно орошение обязательно, я хочу делать. Не надо ничего дарить. Дайте кредит под 2-3%, как во всем мире, а государство сэкономит 60-70% средств. В конце концов мы должны научить людей зарабатывать деньги, а не откатами на схемах жить".
В своих выступления участники встречи подняли вопрос проблемы сервиса по обслуживанию сельхозтехники. В качестве примера отметили работу сервисных центров других стран, где даже на самый сложный ремонт по нормативу тратится 3 часа, а в Казахстане - от 12 дней до 3 месяцев. В этой связи представители объединений аграриев предложили пересмотреть условия работы компаний по обслуживанию сельхозтехники.
Спикер Сената в ответной реплике подчеркнула, что в этом вопросе необходима государственная поддержка: "Дорогой сервис, в свою очередь, будет сказываться на себестоимости продукции. Этого допускать нельзя. Надо стимулировать развитие машинно-тракторных станций. Сейчас это пустая ниша".
Выступивший на встрече Председатель Правления АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" Ербол Карашукеев ознакомил участников с финансовым состоянием компании и стратегией развития холдинга на 2020-2029 годы.
Депутаты Сената в своих выступлениях рассказали об итогах недавних встреч с избирателями в регионах. По их словам, аграрии чаще всего поднимают вопросы о высоких ставках кредитов и отсутствии доступной техники для небольших крестьянских хозяйств. Отдельная проблема - необходимость внесения изменений в действующее законодательство в части упрощения изъятия неиспользуемых сельхозземель.
Завершая обсуждение, Дарига Назарбаева высказалась за необходимость пересмотра программы развития АПК, так как в отрасли наблюдается спад производства и стагнация, имеющиеся ресурсы расходуются не всегда эффективно, а многие решения не выглядят экономически обоснованными. "Если практически все ныне существующие перерабатывающие предприятия загружены всего на 45% мощности, так зачем вам кредитовать создание еще 776?", - обратилась она к руководителю "КазАгро".
По итогам мероприятия Председатель Сената Д.Назарбаева поручила Комитету по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий изучить затронутые участниками встречи проблемные темы и подготовить их к обсуждению на парламентских слушаниях.

Источник - senate.parlam.kz
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