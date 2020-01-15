Мятежный просит бури: захватит ли Хафтар Триполи до воскресенья

15:41 16.01.2020 Берлинская конференция не помирит ливийцев, уверены эксперты



Эльнар Байназаров

Екатерина Постникова



Берлинская конференция по Ливии вряд ли завершится большим успехом - упрямый фельдмаршал Халифа Хафтар не успокоится, пока не возьмет под свой контроль всю территорию страны, уверены опрошенные "Известиями" эксперты. Источники "Известий" в дипломатических кругах РФ признались: Москва сомневается в том, что Германии удастся примирить два ливийских полюса. Особенно учитывая, что в Тобруке 15 января объявили о возобновлении военных действий на востоке. Главный вопрос - готовы ли страны региона смириться с установлением в Ливии единовластия под началом Халифы Хафтара.



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15 января спикер парламента Ливии (заседает на востоке в Тобруке) Акила Салех заявил: Ливийская национальная армия (ЛНА) возобновляет атаку на Триполи. Таким образом, режим прекращения огня, который вступил в силу в полночь 12 января, прожил неполные четверо суток. Ситуация в стране откатилась к тому состоянию, в котором она пребывала с 12 декабря, когда фельдмаршал Хафтар объявил (уже во второй раз) о штурме Триполи.



Следующие на очереди примирять Тобрук и Триполи - немцы. 19 января в Берлине состоится конференция с участием обеих сторон конфликта, а также России, США, Египта и других.



И хотя у фельдмаршала Халифы Хафтара остается еще один день на то, чтобы дать окончательный ответ по московскому договору, и трое суток до Берлина, шансы на решение спора между Тобруком и Триполи дипломатическим путем тают с каждым часом.



Во многом потому, что теперь, когда военачальник начал штурм столицы, немцам будет гораздо сложнее усадить за стол переговоров его соперника, премьера правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, считает старший научный сотрудник Лаборатории анализа международных процессов МГИМО, эксперт РСМД Максим Сучков.



- Успех переговоров в Берлине 19 января будет зависеть от тех действий, которые предпримут стороны в период до этой даты. В Москве обе стороны фактически заявили свои запросные позиции и указали: есть с чем работать дальше, - пояснил эксперт "Известиям".



При этом, по его словам, для России в данной ситуации выгоднее всего не заступаться за кого-то одного и оставаться именно брокером. Поскольку дефицита в сюзеренах в конфликте нет, но очевиден дефицит посредников, отметил политолог.



Даже если Триполи и Тобрук договорятся в Берлине, маловероятно, что два ливийских центра силы достигнут устойчивого соглашения о перемирии - Хафтар при любом раскладе оставит палец на спусковом крючке, заявил в беседе с "Известиями" научный сотрудник Итальянского института исследований международной политики (ISPI) Джузеппе Дентиче.



- Фактически разрушительную динамику конфликта сейчас задают Египет и страны Персидского залива. Пока не все заинтересованные стороны конфликта согласны с тем, что дипломатический диалог - лучшее решение для Ливии, всеобъемлющего мира от Берлинской конференции ждать не стоит, - признал эксперт.



Старший научный сотрудник Атлантического совета, востоковед Карим Мезран на этот счет еще более пессимистичен. Переговоры в Берлине потерпят фиаско, уверен эксперт. Союзники Хафтара в лице ОАЭ и Египта развязали ему руки, теперь фельдмаршал не успокоится, пока не покорит всю страну. И в какой-то момент подобный вариант развития событий может вполне устроить европейцев, подчеркнул политолог.



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- Подозреваю, что для многих стран ЕС стабильная Ливия под жесткой диктатурой куда предпочтительнее, нежели нестабильная, но открытая республика, - поделился эксперт с "Известиями".



Но его итальянский коллега с ним не согласен. Европейцы не заинтересованы в захвате Триполи армией Хафтара, поскольку это грозит новой волной мигрантов в ЕС, пояснил "Известиям" научный сотрудник Итальянского института международной политики (ISPI) Маттео Коломбо. ЕС не допустит, чтобы неуправляемый Хафтар получил столь мощный рычаг влияния на Европу, уверен он.



- Итальянская компания ENI в 2018 году контролировала 17% добываемых в Ливии ресурсов, ей выгодно импортировать ливийскую нефть благодаря низкому содержанию в ней серы, наличию выстроенной инфраструктуры, а также близости к Италии. Существует также трубопровод (Greenstream) для транспортировки газа с ливийских месторождений Вафа и Бахр-Эссалам на Сицилию, - пояснил эксперт.



Хафтар



Репутация чиста



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Аналогичные настроения по поводу немецких усилий разделяют и в России. Как заявил "Известиям" высокопоставленный источник в дипломатических кругах РФ, конференция в Берлине теперь, на фоне краха перемирия, потеряла всякий смысл.



- В Москве изначально скептически относились к предстоящей встрече под эгидой ФРГ. Не удивлюсь, если Саррадж или Хафтар в итоге так и не приедут в столицу Германии или приедут, но не сядут за один стол переговоров. Но это уже не наши проблемы, а головная боль Берлина, - поделился собеседник "Известий".



Перемирие между Тобруком и Триполи наступило после совместного обращения Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана - 8 января после запуска газопровода "Турецкий поток" президенты двух стран призвали ливийцев ввести режим прекращения огня. Саррадж был готов сложить оружие сразу же, а 76-летний Халифа Хафтар взял четыре дня на раздумья - в итоге о вступлении перемирия в силу было объявлено лишь 12 января.



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- Несмотря на то что московский договор сорвался, это не умаляет влияния России на Ближнем Востоке и уж точно не ударит по репутации страны, как посредника, - пояснил "Известиям" руководитель Центра изучения Ближнего и Среднего Востока Владимир Фитин. - Хафтар не подписывал официальных документов о перемирии, он дал лишь устное согласие. Помимо Москвы, ливийцев к миру призывали и ООН, и США, и ЕС. Их попытки также терпели крах, но это не приводило к подрыву имиджа.



Интересно, что в Турции, которая считается главным сторонником ПНС, хоронить московский договор и перемирие по плану Путина-Эрдогана не торопятся. 15 января министр обороны Турции Хулуси Акар заявил: "пока рано ставить крест на перемирии, Турция делает все возможное и в Идлибе, и в Ливии для решения кризиса дипломатическим путем".



Анкара, очевидно, не горит желанием вступать в военный конфликт (несмотря на всю воинственную риторику). Поскольку "жаркая" война в Ливии грозит обернуться затяжным кровопролитием. На ливийской шахматной доске против фигур Турции окажутся могущественные Египет, ОАЭ и Саудовская Аравия, лидеры которых не хуже Эрдогана умеют делать ход конем.



17 декабря на встрече с фельдмаршалом Хафтаром в Каире египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси заверил военачальника, что его страна не откажется от поддержки ЛНА.



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Однако, по мнению руководителя центра изучения новой Турции Юрия Мавашева, турки в военном плане все же превосходят египтян. Хотя бы потому что у Анкары есть свои разработки в сфере беспилотников и более опытные солдаты.



- Плюс Турция имеет реальный боевой опыт, поскольку ведет действия на востоке страны, вдоль границы с Сирией. Однако однозначно говорить о тотальном превосходстве турков нельзя - Каир гораздо ближе к Ливии и его от страны отделяет не море, а сухопутная граница, - подчеркнул эксперт.



И Хафтар, и Саррадж уже подтвердили свое участие в Берлинской конференции, однако все зависит от ситуации на поле боя - если фельдмаршал за оставшиеся три дня захватит главный аэропорт Триполи Митигу, Саррадж просто не сможет улететь. Источник - Известия

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