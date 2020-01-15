Ничто не вечно пред войной: о чем договорились Китай и США, - Н.Портякова

15:42 16.01.2020 Ничто не вечно пред войной: о чем договорились Китай и США

Соглашение дает двум экономикам передышку, но не решает глубинные проблемы



Наталия Портякова



Китай и США подписали торговую сделку первого этапа. Она предполагает ряд уступок прежде всего со стороны КНР в обмен на снижение Штатами тарифов на часть китайского экспорта. Дональд Трамп уже назвал соглашение историческим шагом и пообещал "в ответ" в ближайшее время посетить Поднебесную. Опрошенные "Известиями" эксперты хотя и признают сделку двух крупнейших экономик позитивным событием, но не считают, что она решает все имеющиеся противоречия и меняет конфронтационную суть отношений Вашингтона и Пекина.



СМИ раскрыли детали первой части торговой сделки Китая и США



Баш на баш



Сообщение о намерении подписать торговую сделку первого этапа американский лидер преподнес в качестве своеобразного новогоднего подарка. Ибо о том, что стороны выйдут на соглашение в середине января, Дональд Трамп заявил прямо под занавес 2019 года - а именно 31 декабря. 13 января в Вашингтон отбыла высокопоставленная китайская делегация во главе с вице-премьером Лю Хэ, включавшая также министра коммерции КНР, главу Народного банка Китая и целый ряд чиновников торгово-финансового блока. 15 января стороны, сверив последние детали, наконец приняли документ.



- В не столь отдаленном будущем я отправлюсь в Китай, чтобы ответить взаимностью, - сказал президент США, выступая в Белом доме на церемонии подписания соглашения по первой фазе торговой сделки.



Главная его суть свелась к следующему. США обязались сократить сентябрьское повышение тарифов на китайские товары на сумму $120 млрд вдвое - до 7,5%. В обмен с китайцев взяли обещание импортировать различные американские товары и услуги в течение следующих двух лет на общую сумму, которая "превысит ежегодный уровень импорта этих товаров и услуг Китаем в 2017 году не менее чем на $200 млрд".



Основной упор при этом сделан на сельхозпродукцию - она была главной ахиллесовой пятой американцев, и именно по этой категории Пекин активнее всего бил повышенными тарифами в ответ на аналогичные меры США. В нынешнем и следующем годах Китай, согласно достигнутым на этой неделе договоренностям, должен увеличить закупки американской сои, пшеницы и других сельхозкультур до $40–50 млрд ежегодно.



Кроме того, как сообщил еще до официального подписания сделки торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, 86-страничное соглашение фиксирует обязательство Китая отказаться от давней практики насильственной передачи технологий. Она обязывала иностранные компании, заходящие на китайский рынок, делиться своими ноу-хау с местными партнерами, что крайне раздражало Запад.



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Наконец, в соглашении КНР согласилась воздержаться от конкурентной девальвации валютных курсов. Как известно, Вашингтон давно прямо и открыто обвинял Пекин в искусственном занижении юаня, что, по мнению американцев, давало китайским экспортерам неправомерную ценовую фору на внешних рынках. В прошлом году США даже официально нарекли КНР валютным манипулятором, но 14 января Вашингтон объявил, что вычеркнул Пекин из этой категории - в честь готовящегося торгового перемирия и по причине серьезного укрепления юаня.



В чем подвох



Большинство мировых рынков еще в начале недели воспряли в ожидании планируемой торговой сделки двух крупнейших мировых экономик, которую Дональд Трамп, к слову, пообещал вскоре дополнить некоей более существенной договоренностью. КНР, если судить по тону газетных публикаций - ввиду того, что официальные лица традиционно воздерживаются от комментариев заранее - встретила перемирие с крайне сдержанным оптимизмом. Как отметила, например, китайская газета Global Times, сам факт договоренности в целом служит позитивным сигналом, свидетельствующим о попытке нормализовать китайско-американские отношения, но вернуть их в состояние, в котором стороны находились до начала торговых споров, все равно будет проблематично.



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Красной нитью всех китайских комментариев стал также непрозрачный намек на то, что соглашение с КНР понадобилось сейчас Дональду Трампу ради переизбрания, и никаких гарантий сохранения перемирия после наступления его возможного второго срока нет.



- Это позитивное событие, поскольку приостанавливается один из аспектов экономической войны. Это хорошо для мировой экономики, но соглашение не меняет сути нынешних отношений США и Китая, которые остаются конфронтационными, - признал в беседе с "Известиями" эксперт Института Дальнего Востока Василий Кашин.



Сильно дружескими отношения США и Китая действительно никогда не были, но с приходом Дональда Трампа эскалация пошла по нарастающей. Первым делом глава Белого дома наступил на тайваньскую мозоль китайцев, поговорив по телефону с главой Тайваня Цай Инвэнь, недавно переизбранной на второй срок. И продолжил злить Пекин, считающий остров своей территорией, то протайваньскими законами, то продажей островным властям оружия.



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События в Синьцзяне и масштабные протесты в Гонконге, которые Пекин упорно считает внутренними делами страны, дали новый повод для нападок из-за океана на китайские власти. Что также не способствовало нормальному ходу двусторонних отношений. Не менее серьезным раздражителем стали и нападки США на китайскую флагманскую компанию Huawei, которую, по сути, объявили угрозой нацбезопасности самих Штатов и их союзников. И не учитывать такой геополитический контекст Китай, разумеется, не может.



- Это явно передышка для Пекина, которому удалось добиться первого снижения тарифов за последние два года. Но сейчас не время праздновать, потому что масштаб сокращения очень мал, а все остальное еще неопределенно, - сказал "Известиям" один из авторов аналитического портала о Китае Plenum Фэн Чучэн.



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По словам китайского эксперта по отношениям КНР и США Бо Чжэнъюаня, неопределенности и нерешенных вопросов в нынешней сделке несколько. Она не затрагивает тему реформирования госпредприятий Китая и проблему субсидирования промышленности, на чем изначально настаивал Вашингтон. Кроме того, неясно, как КНР будет осуществлять обещанные закупки американской продукции, отметил эксперт в беседе с "Известиями".



Замедление внутренней экономики Китая привело к падению его общего импорта на 4,5% за первые 11 месяцев 2019 года. На фоне ожидаемого притормаживания роста и в дальнейшем нарастить объемы импорта Пекину будет крайне затруднительно. Особенно в случае с США, импорт откуда, ввиду тарифных баталий двух стран, сократился по ряду категорий наиболее существенно. И сейчас любое увеличение китайских закупок у США возможно осуществить во многом за счет снижения объемов импорта из других стран. Однако Пекин уже дал понять, что не будет нарушать ради американцев свои обязательства перед другими партнерами. Источник - Известия

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