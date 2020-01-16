Своим новым техническим премьером Путин удивил всех, - Die Welt

20:08 16.01.2020

16 января 2020 г.

Павел Локшин | Die Welt



"Неожиданным объявлением конституционной реформы и отставкой правительства Медведева российский президент обвел вокруг пальца собственную элиту - и в лице Михаила Мишустина повысил до должности премьера почти неизвестного технократа. Для этого у него есть определенная причина", - считает журналист немецкого издания Die Welt Павел Локшин.



Имя Михаила Мишустина, руководителя Федеральной налоговой службы, неизвестно большинству россиян, пишет издание. "В России годами строили домыслы о возможном преемнике Медведева и вероятном курсе нового правительства. Бывший партнер Путина по рокировке и российский президент в период с 2008 по 2011 год явно не пользовался популярностью среди народа после перехода на должность премьер-министра", - говорится в статье.

"Его отставкой Путин мог легко набрать баллов во внутренней политике, это стало ясно много лет назад. Российские эксперты по внутренней политике предполагали, что его преемником станет кто-то из ближайшего окружения президента".



"Активно строились домыслы о том, не будет ли это Антон Силуанов, вице-премьер и министр финансов с 2018 года. Казалось, ему предначертана роль нового козла отпущения для простых россиян".



"Или Алексей Кудрин, бывший министр финансов и глава Счетной палаты? Будучи одним из наиболее либеральных представителей близкой к Путину элиты, он громко, как никто другой, выступает за структурные реформы. В глазах россиян лучшим выбором был бы, вероятно, министр обороны Сергей Шойгу. Но Путин превзошел всех".

"В итоге ни у одного из возможных претендентов не было ни малейшего шанса вступить в игру. И это полностью в интересах Путина. Вместо яркого политика и - как Кудрин - своенравного премьера Путину нужно новое лицо, незапятнанный человек, который скорее известен тем, что добивается целей, которые ставит Путин".

Мишустина считают "лояльным технократом, который, хотя и поддерживает связь с вовлеченными в путинскую систему либералами вроде Кудрина, не обладает их своенравием", указывает издание.



Его ведомство "считается сегодня одним из наиболее инновационных в плане технологий государственных органов в России и признается передовым даже на международном уровне. Это выгодно не только предприятиям, но и простым гражданам, которые уже несколько лет могут платить налоги через интернет", отмечается в статье. Мишустину также удалось оптимизировать налогообложение: уклоняться от уплаты налогов в России становится все тяжелее не только фирмам, но и физическим лицам.



"Означает ли назначение Мишустина, что Путин уже сейчас определился со своим преемником на должности президента? Особенно вероятным это не кажется. Московским инсайдерам политики его кандидатура скорее напоминает о Михаиле Фрадкове, который на языке московской политической среды был "техническим премьером" без политического профиля. В период с 2004 по 2007 год дипломат держал для Путина место премьера, прежде чем сегодняшний шеф Кремля сам перешел на этот пост".



"Как раньше Фрадков, Мишустин будет держать для Путина под контролем политику в переходный период, прежде чем шеф Кремля определится со своим настоящим преемником в президентском кресле", - заключает Die Welt.



Источник: Die Welt