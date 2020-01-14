 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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РосХакеры взломали украинскую газовую компанию, находящуюся в центре импичмента Трампа, - New York Times
20:12 16.01.2020

14 января 2020 г.
Николь Перлрот и Мэттью Розенберг | The New York Times
Россияне взломали украинскую газовую компанию, находящуюся в центре импичмента Трампа
"На фоне того, что президенту Трампу грозит судебное разбирательство по делу об импичменте в связи с его попытками оказать давление на Украину с целью проведения расследования в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена-младшего и его сына Хантера Байдена, хакеры из российских вооруженных сил, как утверждают эксперты по безопасности, проникли в украинскую газовую компанию, которая находится в центре этого дела", - передает The New York Times.

"Попытки взлома Burisma, украинской газовой компании, в правлении которой работал Хантер Байден, начались в начале ноября (...). Пока неясно, что нашли хакеры или что именно они искали. Но эксперты говорят, что время и масштабы атак позволяют предположить, что русские могли искать потенциально компрометирующий материал о Байденах - информацию того же рода, какую Трамп хотел получить от Украины, когда он настаивал на расследовании в отношении Байденов и Burisma, что дало начало цепочке событий, которые привели к его импичменту", - говорится в публикации.

"Российская тактика поразительно похожа на то, что, по словам американских разведывательных агентств, было российским взломом электронной почты председателя предвыборной кампании Хиллари Клинтон и Национального комитета Демократической партии во время президентской кампании 2016 года. (...) Тогда, как и сейчас, российские хакеры из подразделения военной разведки, ранее известной как ГРУ, а частным расследователями - по его названию Fancy Bear, использовали так называемые фишинговые электронные письма, которые, как представляется, было созданы для кражи логинов и паролей, утверждает Area 1, обнаружившая взлом фирма из Силиконовой долины, работающая в сфере безопасности. В том случае хакеры создали поддельные веб-сайты, имитирующие страницы входа подразделений Burisma, и отправляли сотрудникам Burisma электронные письма, которые должны были выглядеть так, как будто они поступили от кого-то из компании. Хакеры обманным путем заставили некоторых из них передать свои учетные данные, и им удалось проникнуть в один из серверов Burisma, сообщает Area 1".

"Атаки были успешными", - заявил Орен Фальковиц, соучредитель Area 1, который ранее служил в Агентстве национальной безопасности. Фирма Фальковица поддерживает сеть датчиков на веб-серверах по всему миру, многие из которых, насколько известно, используются спонсируемыми государством хакерами, которая позволяет компании быть наблюдателем фишинговых атак и позволяет им блокировать атаки на ее клиентов".

"Время проведения российской кампании отражает взломы ГРУ, которые мы видели в 2016 году в отношении Национального комитета Демократической партии и Джона Подесты", председателя кампании Клинтон, сказал Фальковиц. "И снова они крадут учетные данные электронной почты, осуществляя то, что, как мы можем только предположить, будет повторением российского вмешательства в последние выборы".

"(...) Похоже, что российские атаки на Burisma идут параллельно с попыткой российских шпионов на Украине накопать информацию в аналоговом мире, которая может скомпрометировать Байденов, отметил американский сотрудник сферы безопасности, который говорил на условиях анонимности при обсуждении важных разведданных. Шпионы, по словам этого чиновника, пытаются проникнуть в Burisma и рабочие источники в украинском правительстве в поисках электронных писем, финансовых данных и юридических документов".
(...)

Газета напоминает, что "с первых дней президентства Трампа Россия (...), чтобы отвлечь внимание от собственного вмешательства в выборы в 2016 году, распространяла теории заговора об украинском вмешательстве и соучастии демократов. (...) Распространяемые ботами и троллями в социальных сетях, а также сотрудниками российскими разведки, эти заявления нашли отклик у Трампа, который рассматривает разговоры о российском вмешательстве как посягательство на его легитимность".

"(...) Обвинения в коррупции базируются на работе Хантера Байдена в правлении Burisma. Компания наняла Байдена, когда его отец был вице-президентом США и руководил политикой администрации Обамы в отношении Украины, включая успешные усилия, нацеленные на увольнение главного прокурора Украины за коррупцию. (...) С тех пор эта история была переиначена Трампом и некоторыми из его верных защитников, которые настаивают, что Байден вытеснил прокурора, потому что Burisma находилась под следствием, и его сын мог быть замешан в этом. Рудольф Джулиани, выступавший, по его словам, в роли личного адвоката Трампа, сам занялся расследованием дела Байденов и Burisma, и теперь регулярно утверждает, что обнаружил четкие доказательства неправомерных действий. Доказательства, тем не менее, еще не появились, и теперь русские, похоже, присоединились к охоте", - повествует The New York Times.

"Исследователи Area 1 выявили фишинговую кампанию ГРУ в отношении украинских фирм в канун Нового года. Неделю спустя Area 1 определила, что общего было между украинскими целями: все они были дочерними компаниями Burisma Holdings, компании, находящейся в центре импичмента Трампа. Среди подразделений Burisma были KUB-Gas, Aldea, Esko-Pivnich, Nadragas, Tehnocom-Service и Pari. Цели также включали в себя "Квартал 95", украинскую телевизионную компанию, основанную Зеленским. Фишинговая атака на "Квартал 95", по-видимому, была направлена на то, чтобы добыть электронную переписку руководителя компании Ивана Баканова, которого Зеленский назначил главой Службы безопасности Украины в июне прошлого года".

"Чтобы украсть учетные данные сотрудников, хакеры ГРУ направляли сотрудников Burisma на созданные ими фейковые страницы входа. (...) "Взлом Burisma стандартен для кампании ГРУ, - сказал Фальковиц. - Российские хакеры, какими бы изощренными они ни были, также склонны лениться. Они используют то, что работает. И в этом они были успешны".

Источник: The New York Times

Источник - inopressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1579194720
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