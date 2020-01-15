В Узбекистане сочиняют " Национальную стратегию по правам человека". Палка по почка бить - а-я-я-й

20:20 16.01.2020

В Узбекистане идет работа над принятием Национальной стратегии по правам человека, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).



Проекты соответствующих документов подготовлены Национальным центром Республики Узбекистан по правам человека.



О необходимости разработки национальной стратегии говорил президент Шавкат Мирзиеев на собрании, посвященном 27-й годовщине принятия Конституции. Он отметил тогда, что в рамках стратегии должна быть создана непрерывная система обучения правам человека, начиная со школы.



"Проектом Национальной стратегии по правам человека предусмотрен комплекс мер, нацеленных на повышение уровня жизни и благополучия в Узбекистане через обеспечение прав и свобод человека. В их числе дальнейшее развитие национальной системы мониторинга и оценки политики государства по правам человека, укрепление национальных институтов по защите прав человека", – отметили в Национальном центре по правам человека.



Отдельное место в стратегии отведено соблюдению прав человека в системе пребывания лиц, находящихся в местах содержания под стражей, где должно гарантировано соблюдаться обеспечение доступа к правосудию.



Также предусмотрено повышение уровня социальной поддержки людей, нуждающихся в особой защите государства и общества. Большое внимание планируется уделить практической защите свободы слова, вероисповедания, доступа к информации, обеспечения гендерного равенства.



На новый уровень будет поднята защита института семьи, в том числе через рост правовой и социально-экономической поддержки, охраны материнства, отцовства и детства, борьбу с домашним насилием.



Широкая программа предусмотрена для повышения уровня знаний молодежи в сфере прав человека. Планируется внедрить специальный курс "Права человека" в вузах и учебных центрах по переподготовке кадров, расширить занятия по этой теме в школах, лицеях и колледжах.



Охвачены и экономические права человека, полноценное соблюдение которых лежит в основе развития частной собственности, создания равных условий ведения бизнеса, реального развития государственно-частного партнерства.



Кроме того, в проекте предлагается учредить ежегодную национальную премию "За защиту прав человека".



В 2020 году запланировано проведение Самаркандского форума по правам человека.