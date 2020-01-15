Кыргызстан рассматривает вопрос обмена территориями с Таджикистаном

20:45 16.01.2020

16 января 2020 17:33 - Екатерина Улитина



После переговоров с Таджикской стороной, прорабатываются согласованные варианты взаимообмена равнозначными и равновеликими земельными участками между Баткенским районом и городом Исфара. Об этом заявил вице-премьер-министр КР Жениш Разаков в ходе координационного совещания с главами силовых ведомств.

По данным пресс-службы аппарата правительства, сегодня, 16 января, в городе Баткен состоялось координационное совещание по приграничным вопросам с участием руководителей Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики, Государственной пограничной службы Кыргызской Республики, Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики, местных органов власти Баткенской области.

Жениш Разаков подчеркнул, что решение вопросов по делимитации и демаркации государственной границы находится на постоянном контроле.



"Делимитация и демаркация государственной границы – сложный и трудоемкий процесс. Переговорный процесс с таджикской стороной проводится на постоянной основе, рабочие группы работают, есть определенное понимание между сторонами. Кыргызская сторона придерживается ранее достигнутых договоренностей и нацелена на скорейшее решение приграничных вопросов. Вместе с тем, переговорный процесс усложняют возникающие инциденты на приграничных участках, которые приводят к человеческим жертвам, возрастанию тревоги и страха у местного населения. Всего этого стороны не должны допускать. Силовые структуры вкупе с местными органами власти должны обеспечить реализацию комплекса мероприятий по укреплению приграничного сотрудничества и безопасности, а также эффективную разъяснительную работу среди местного населения приграничных сел в целях недопущения и предупреждения каких-либо провокаций и конфликтных ситуаций. Местным органам власти необходимо активно работать с населением по решению актуальных вопросов социально-экономического характера", - сказал Жениш Разаков.



Он отметил, что согласно протоколу, подписанному по итогам встречи с таджикской стороной, прорабатываются согласованные варианты взаимообмена равнозначными и равновеликими земельными участками между Баткенским районом и городом Исфара на некоторых участках. Кроме того, будет проводиться совместное патрулирование на ряде автодорог, а также будут установлены светофоры, камеры видеонаблюдения на пересечении ряда автомобильных дорог.



В ходе совещания свои рекомендации местным органам власти представили генеральный прокурор Кыргызской Республики Откурбек Джамшитов, министр внутренних дел Кыргызской Республики Кашкар Джунушалиев, глава Государственной пограничной службы Кыргызской Республики Уларбек Шаршеев. Также с докладом о процессе делимитации и демаркации госгранич выступил директор Государственного агентства по земельным ресурсам Каныбек Ботобаев.



По итогам координационного совещания руководителям силовых структур, органам местного самоуправления поручено провести комплексную работу по обеспечению общественной безопасности и порядка на приграничной территории, а также провести информационно-разъяснительную работу среди населения по переговорным процессам с таджикской стороной.