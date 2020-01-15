В СУАР вспышка эпидемии птичьего гриппа штамма H5N6

20:47 16.01.2020

Новые случаи заболевания птичьим гриппом штампа H5N6 зафиксированы у диких лебедей в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) на северо-западе Китая, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на министерство сельского хозяйства и сельских дел КНР. Новости по теме Плантацию конопли обнаружили внутри моста в Бельгии Михаил Мишустин назначен председателем правительства России Путин ввел должность заместителя председателя Совбеза и назначил на нее Медведева Владимир Путин предложил кандидатуру на должность Председателя Правительства РФ Вблизи озера Баграшкель Баянгол-Монгольской автономной области СУАР у лебедей обнаружен высокопатогенный вирус птичьего гриппа H5N6. Из 150 диких птиц, обитающих в этой местности, одна особь погибла. Местные власти подвергли дезинфекции площади и проводят мониторинг птиц в указанном месте обитания.



Руслан Сулейменов