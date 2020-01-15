 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 15.01.2020
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Официальные лица США по-прежнему "лгут" про прогресс в Афганистане – SIGAR
21:26 16.01.2020

Джон Сопко, специальный инспектор по восстановлению Афганистана (SIGAR), заявил в среду в Конгрессе США, что американские чиновники обычно лгали общественности во время 18-летней войны, преувеличивая отчеты о ходе работы, передает Афганское телеграфное агентство (АфТАГ).

Сопко был вызван, чтобы выступить в ответ на публикацию "Вашингтон пост" ранее секретных документов, известных как "Афганские газеты".
"В афганском вопросе есть запах лживости ... лживости и высокомерия", - сказал Сопко в своем выступлении перед Комитетом по иностранным делам палаты представителей. "Проблема в том, что, на самом деле, есть препятствие, чтобы сказать правду. Мы создали стимул, чтобы почти требовать от людей лжи".
В качестве примера он сказал, что американские официальные лица в прошлом лгали о количестве афганских детей, зачисленных в школы - ключевой показатель прогресса, о котором заявляет администрация Обамы, - хотя они "знали, что данные плохие"., сообщает TOLOnews./
Сопко сослался на информационный бюллетень агентства 2014 года, в котором тогдашний администратор USAID заявил: "Сегодня в школу зачислено 3 миллиона девочек и 5 миллионов мальчиков - по сравнению с 900 000, когда талибы правили Афганистаном", - сказал он.
По словам Сопко, США направили в Афганистан персонал, который не знал различий между "Аль-Каидой" и "Талибаном" и не обладал какими-либо существенными знаниями об афганском обществе.

Он также сообщил, что злоупотребления, совершенные военачальниками, ориентированными на коалицию, загнали многих афганцев в руки возрождающегося талибов.
"За всю жизнь и финансы, которые США и партнеры по коалиции потратили в Афганистане, и для самих афганцев, которые больше всего пострадали от десятилетий насилия, самое меньшее, что мы можем сделать, - это извлечь уроки из наших успехов и неудач", - сказал он.
"Надзор является критически важным для любой успешной программы реконструкции и развития в Афганистане", - добавил он.
США также непреднамеренно помогли возрождению талибов, создав "удобные союзы" с полевыми командирами, которые были вытеснены талибами из-за власти, согласно отчету SIGAR.
Он подчеркнул, что в будущем "мы должны признать жизненную важность борьбы с коррупцией с самого начала. Это означает, что необходимо учитывать объем помощи, которую может принять принимающая страна, и обеспечить, чтобы агентства могли более эффективно контролировать помощь ".
"Хотя честность и прозрачность всегда важны, когда государственные органы преувеличивают позитив и упускают из виду недостатки в своих методологиях или механизмах подотчетности, это имеет реальные последствия для государственной политики", - сказал он. Что касается мира, Генинспектор США заявил: "Мы знаем, что более сильная афганская экономика необходима для прочного мира и стабильности, и без этого усилия США по восстановлению в значительной степени являются неустойчивыми".

В последнее время источники, близкие к мирному процессу, говорят, что лидер талибов мулла Хибатулла Ахундзада согласился на семидневное сокращение насилия в Афганистане при условии подписания мирного соглашения.
Лидер талибов заявил, что сокращение насилия в крупных городах Афганистана будет осуществлено после того, как США подпишут мирное соглашение, которое должно включать план вывода иностранных сил, сообщили источники со ссылкой на официальных лиц талибов.
По данным Washington Post, с 2001 года США потратили более $132 миллиардов на модернизацию страны - больше, чем потратили - с учетом инфляции - на восстановление Европы после Второй мировой войны.

Источник - АфТАГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1579199160
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