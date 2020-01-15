 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 15.01.2020
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Бишкек. Нападение на Болота Темирова. Журналист опознал одного из подозреваемых
21:35 16.01.2020

16 января 2020, Бишкек - Айгуль КУВАТОВА

Редактор ресурса Factcheck.kg Болот Темиров опознал одного из задержанных по подозрению в нападении на него. Об этом он сообщил 24.kg.
По его словам, сегодня в рамках расследования дела проведена процедура опознания.
"Один из задержанных тот, кто избивал меня", - сказал Болот Темиров.
Ранее журналист сообщал, что видел лицо только одного из трех нападавших.
Он также добавил, что дал подписку о неразглашении и других подробностей сообщить не может.
Ранее сообщалось, что задержаны четверо мужчин, которых подозревают в нападении на главного редактора ресурса Factcheck.kg.
Напомним, что 9 января в обеденное время неизвестные напали на Болота Темирова. Его избили и отобрали мобильный телефон. Сам журналист расценивает факт нападения как попытку запугивания. Медики диагностировали у него сотрясение мозга и ушибы. Факт избиения в ЕРПП милиция зарегистрировала только спустя сутки.
Сам Болот Темиров выступил после инцидента с заявлением.

Источник - 24.kg,
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1579199700
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