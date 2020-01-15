Павлодарская интрига. КазКНБ завел-таки уголовное дело на облакима Бакауова

21:43 16.01.2020

Уголовное дело заведено на Бакауова - КНБ

По факту превышения должностных полномочий.



Комитет национальной безопасности РК прокомментировал уголовное дело в отношении Булата Бакауова, передает zakon.kz.



15 января текущего года Комитетом национальной безопасности проведены следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу, зарегистрированному по ст. 362 ч.4 п.3 УК РК в отношении акима Павлодарской области Б. Бакауова по факту превышения должностных полномочий, - сказано в сообщении ведомства.



В настоящее время следственные действия продолжаются. В КНБ добавили, что в интересах следствия подробности дела на данном этапе разглашению не подлежат.

Накануне появилась информация о задержании сотрудниками КНБ акима Павлодарской области Булата Бакауова.

Позже появились подробности о том, что заявление на него написал высокопоставленный чиновник области.

Некоторые источники не подтвердили информацию о задержании акима региона.

Утром 16 января стало известно, что две коллегии с участием Бакауова отменили. В пресс-службе акима сообщили, что он работает в штатном режиме.