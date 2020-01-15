Умер сын и соавтор Джона Толкиена - Кристофер

23:56 16.01.2020

Кристофер Толкин также был писателем и прославился благодаря доработке произведений своего отца, в частности, он опубликовал незаконченную книгу "Сильмариллион".



Кристофер Толкин, сын английского писателя и поэта Джона Толкина (1892-1973), ушел из жизни в возрасте 95 лет, передает ТАСС.



Общество Толкина выражает глубокие соболезнования Бэйли, Саймону, Адаму, Рэйчел и всей семье Толкин, - говорится в сообщении Международное Толкиновского общества.



Кристофер Джон Руэл Толкин - третий и младший сын всемирно известного британского писателя, лингвиста, поэта, филолога, профессора Оксфордского университета, автора таких приключенческих романов, как "Хоббит, или Туда и обратно" и "Властелин колец". Их действие разворачивается в вымышленном мире - Арда - и его части Средиземье.



Пойдя по стопам своего отца, Кристофер стал писателем и прославился благодаря доработке произведений Толкина-старшего. В том числе сын опубликовал его незаконченную книгу "Сильмариллион", дополнив ее многочисленными заметками и неизданными рукописями Толкина-старшего.

По информации газеты Daily Mirror, именно Кристофер Толкин нарисовал знаменитые карты к "Властелину Колец", которые украшали все книги автора с 1950 годов. Издание обращает внимание на то, что без его участия миллионы поклонников творчества Толкина лишись бы возможности прочесть как минимум четыре новых произведения культового автора.