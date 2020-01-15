Мы не клоуны, мы профаны. УкрПравители опять опозорились

00:10 17.01.2020

Фракция "Слуга народа" обратилась в СБУ из-за скандала с премьером Украины



Депутаты из фракции "Слуга народа" просят Службу безопасности Украины разобраться в ситуации в связи с появлением в СМИ скандальной аудиозаписи, где якобы премьер Алексей Гончарук назвал себя и президента Владимира Зеленского "профанами" в экономике. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство "Укринформ".



"Мы, группа народных депутатов, обратились сегодня в Службу безопасности Украины, чтобы они организовали всестороннее расследование, чтобы установить, во-первых, источники происхождения такой информации, во-вторых - целостность ее, нет ли признаков монтажа или вмешательства в звуковую запись", - приводит слова представителя кабмина Рады Елены Шуляк источник.



Ранее на YouTube-канале под названием "Как обмануть президента" были размещены аудиоролики с фрагментами неофициального совещания Гончарука перед встречей с президентом Владимиром Зеленским.



На записи слышно, как голос, приписываемый Гончаруку, сетует на то, что главе государства следует объяснить, как укрепляется национальная валюта, а также говорит о том, что он и Зеленский "профаны" в экономике.



Также в украинских СМИ появилась информация об увольнении Гончарука после появления в открытом доступе аудиозаписей, однако пресс-служба кабмина не подтвердила его отставку.



Позднее Гончарук прокомментировал скандал, заявив в своем Telegram-канале, что против команды Зеленского "работают много людей", но с помощью таких записей не получится испугать власть.