В Ташкенте начался снос бывшего "военного городка" на улице Паркент-2

00:12 17.01.2020 УНИЧТОЖЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ. В ТАШКЕНТЕ СНОСЯТ ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ "ВОЕННЫЙ ГОРОДОК"



Четверг, 16 Января 2020



В Ташкенте несколько дней назад начался снос бывшего "военного городка" на улице Паркент-2, состоящего из девяти одно- и двухэтажных кирпичных домов. Строились они с 1890-го по 1903 год для офицеров Ташкентского военного училища (ныне Ташкентское высшее общевойсковое командное училище). Один из домов уже снесен. Остатки "ветхого" здания в виде груды "николаевского" кирпича были аккуратно сложены и вывезены.



Причина происходящего проста и незамысловата: территория, занимаемая дореволюционными строениями, находится в центре столицы, где земля дороже всего, и, соответственно, квадратные метры возводимых "элитных" многоэтажек.



При сносе дома №26 присутствовало почти все руководство Мирзо-Улугбекского района столицы, как будто происходит нечто замечательное: хоким (глава администрации), представитель его пресс-службы, другие чиновники, прокурор, и, конечно, милиция.



Правда, в соответствии с указом президента, прокуроры и милиционеры не должны вмешиваться в процесс сноса, однако на практике все происходит иначе. "Где вы видели хокима или прокурора без милиции? Они по одному не ходят", - пишут пользователи соцсетей.



Снесенный дом был уже пустым: люди из него съехали. Но компенсацию получили не все жители "городка", многие из которых отказываются выезжать из своих домов, не признавая законным то, что руководители Ташкента по своему хотению передали земельный участок с их собственностью некой строительной компании, о которой кроме ее названия ничего не известно.



"Тяжело смотреть, как рушат такую красоту", - прокомментировала происходящее жительница одного из домов, до которого пока еще не дошла очередь.



ПРЕДЛОГ ДЛЯ "ПРИХВАТИЗАЦИИ"



Первая попытка изъятия этой территории пришлась на 2018-й год. Несмотря на то, что дома и квартиры "городка" находятся в частном владении проживающих в них граждан, предыдущий хоким (глава администрации) Ташкента Рахмонбек Усманов (ныне возглавляет Юнусабадский район столицы - ред.) решением №463 от 23 марта 2018 года передал этот участок площадью в 1,6 гектара - со стоящими на нем частными домами - некоему ООО Aliakbar Stroy Servis ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОЭТАЖНЫХ ДОМОВ. Как видим, цель отъема даже не скрывалась - люди изгонялись не ради переноса парка автомашин, как это позже было объявлено, а ради возведения жилых объектов, принадлежащих кому-то из властной верхушки.



Однако через год обоснование изменилось.



Решением нового хокима столицы, Джахонгира Артыкходжаева, от 4 февраля 2019 года за № 116 на земельном участке, занимаемом домами "военного городка", после завершения работ по сносу запланировано строительство не многоэтажек, а парка для содержания военных автомашин Академии вооруженных сил Республики Узбекистан; что касается ООО Aliakbar Stroy Servis, то оно ДОЛЖНО ПОЛУЧИТЬ (почему должно - непонятно) равнозначный участок в 1,56 га по ул. Паркент, 21 (как раз тот, где сейчас расположен парк боевых машин).



Другими словами, цель слома дореволюционных зданий заключается в том, что территорию, на которой ныне расположен автопарк боевых машин близ Ташкентского высшего общевойскового командного училища представители нынешней государственной власти (хоким Джахонгир Артыкходжаев, премьер-министр Абдулла Арипов и, предположительно, президент Шавкат Мирзиеев) решили то ли присвоить и застроить "элитными" многоэтажками, то ли просто "продать" некой строительной фирме. Ну а поскольку парк боевых машин вроде бы все-таки нужен, то было заявлено, что его необходимо перенести на сотню метров от его нынешнего места - туда, где как раз и стоят частные дома "военного городка".



При этом не исключено, что решение о передислокации военной техники на территорию пущенного под снос комплекса дореволюционных зданий - лишь предлог для выселения их жителей, поскольку можно было предвидеть, что они поднимут шум и попытаются отстаивать свои интересы в судах. Ну, а тут ответ как бы готов: мол, ваши дома сносятся не просто так, а ради государственных интересов.



АРХИТЕКТУРНАЯ ЦЕННОСТЬ



О том, что бывший "военный городок" - это не просто группа домов из высококачественного кирпича, но единый архитектурный ансамбль, имеющий важное значение, минувшей осенью дали свои заключения специалист Монреальского университета, руководитель Обсерватории Alerte Héritage, искусствовед Борис Чухович и немецкий ученый из веймарского университета Bauhaus-Universität Йенс Йордан.



По словам Бориса Чуховича, этот объект, дошедший до наших дней в виде целостного жилого поселения, характерного для конца XIX века, является чрезвычайно редким и потому особо ценным примером построек военного ведомства.



"Архитектура жилых строений не отмечена фасадной декоративностью, - отмечает он. - При этом дома отличаются толщиной несущих стен и высотой потолков жилых помещений, а также изящно разработанными деталями дверей, несущих отпечаток стиля русского модерна конца XIX-нач. ХХ века. Декоративные детали внутреннего убранства, при всем эклектизме, также характерны для этой эпохи, а в том, что касается ремесленного мастерства в изготовлении лепнины, керамических плиток, металлических замочных и других элементов, содержат образцы прикладных ремесел, исчезнувшие в других местах. (…) С момента публикации Венецианской хартии (1964) международное сообщество осознало, что целостно сохранившиеся кварталы XIX века несут в себе важную историческую память и не подлежат немотивированному сносу. На этом допущении построены многие конвенции ЮНЕСКО и ICOMOS, под которыми стоит подпись представителей Узбекистана. Если оценивать бывший "военный городок" сквозь призму данных международных документов, ценность комплекса представляется достаточной для принятия необходимых мер по его сохранению".



Йенс Йордан в свою очередь порекомендовал Инспекции по памятникам г. Ташкента при Министерстве Культуры внести ансамбль дореволюционных домов по улице Паркент-2 в перечень объектов культурного наследия.



"Колониальная российская власть разработала планировку нового центра города к востоку от старого города: после первой сетчато-ортогональной городской планировки на втором этапе образовался полукруг с военными объектами, к которым следует отнести комплекс - дома офицеров, казармы, крепости, жилые комплексы и пр. Данный ансамбль домов офицеров является важной частью радиальной градостроительной концепции и истории региона. (…) Архитектурные особенности фасадов, как примеры регионального классицизма, и качественное оформление внутреннего убранства позволяют оценить архитектурное значение домов. Сохранившиеся деревянные двери, высокие филенчатые потолки, высококачественные паркетные полы, а также богато украшенные изразцовые печи отражают ремесленные приемы 19-го века. (…) Здания построены в массивных конструкциях по европейскому образцу, сохранились до наших пор в очень хорошем состоянии. Массивные стены из обожженного "николаевского" кирпича отличаются высоким качеством, которое сегодня невозможно воспроизвести".



"Исходя из исторического, градостроительного, научного и художественного значения, объект соответствует критериям закона "Об охране памятников Узбекистана". Поэтому их сохранение необходимо в законодательном порядке и в интересах широкой общественности", - указывает Йенс Йордан. (Подробнее об этом здесь).



К сожалению, эти доводы не произвели ни малейшего впечатления на нынешних руководителей Узбекистана, по всей видимости, просто не понимающих, что означает слово "культура".



ПОТОМУ ЧТО НЕЛЬЗЯ



Жители домов с улицы Паркент-2 Мирзо-Улугбекского района предприняли попытку отстоять свою собственность и обратились в суд для признания недействительными вышеназванных решений о сносе принадлежащих им домов. Поясним, что иски против административных органов рассматривают административные суды, и, так как столичный хокимият зарегистрирован в Чиланзарском районе города, то именно этот суд и рассматривал иск граждан против городской мэрии.



Процесс проходил в октябре-ноябре 2019 года под председательством председателя этого суда А. Мухиддинова.



20 ноября состоялось завершающее заседание, по итогам которого судья ожидаемо отказал истцам в удовлетворении их заявления. То есть, оба решения хокимов были оставлены в силе.



Доводы собственников жилья, указывающих на незаконность этих решений, в постановлении судьи не нашли ни малейшего отражения. Он ни единым словом не объяснил, почему его вердикт вынесен в пользу отъема, открыто нарушающего целый ряд норм действующего законодательства (подробнее об этом здесь). Что, разумеется и неудивительно: ведь всех судей в стране назначает действующий президент, который, по некоторой информации, и стоит за этим земельным захватом.



В апелляционном разбирательстве жителям остающихся домов тоже отказали, сообщив, что они подали не все документы и затянув необходимый срок, чтобы они не могли подать на нее снова. Теперь должна рассматриваться кассационная жалоба, а Министерство культуры тем временем продолжает изучать документы о признании этих домов культурным и историческим наследием.



Напомним, что широкомасштабный земли в Ташкенте и других городах Узбекистана осуществляется по стандартной криминальной схеме. Хокимам городов и областей, назначаемым главой государства, поручается писать постановления о передаче формально государственной земли непонятным частным застройщикам. Суды автоматически признают решения о раздаче земельных участков законными, собственники принудительно выселяются, а земля, на которой стояли их дома, застраивается на кредиты, получаемые правительством страны от международных банков, а также за счет средств, выводимых из Национального Фонда реконструкции и развития, контролируемого все тем же президентом Узбекистана.



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Соб. инф Источник - asiaterra.info

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