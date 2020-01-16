 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Дети замерзают на уроках из-за "лимита отопления". В родной области каз-карачун-президента Токаева
00:15 17.01.2020

Руководство школы банально экономит на топливе, но не по своей воле. Отопительный сезон длится с октября по апрель, на весь период выделенного объема не хватает.

В одной из школ Панфиловского района Алматинской области ученики вынуждены грызть гранит науки в экстремальных условиях, в верхней одежде. Учителям тоже приходится несладко. Об этом сообщает Первый канал Евразия, передает zakon.kz.

В школе имени Надежды Крупской в Жаркенте давление в радиаторах отопления то увеличивается, то снова опускается. Родителям надоело лечить своих простывших детей.

Решите проблему тепла для наших детей. Остальное, как вы это сделаете. Сейчас, в первую очередь, сделайте, чтобы в школе было тепло, вот чего хотели родители, - сказал один из родителей Каримжан Таиров.

Оказалось, руководство школы банально экономит на топливе, но не по своей воле. Отопительный сезон длится с октября по апрель, на весь период выделенного объема не хватает.

У нас есть лимит. Он чуть больше 53 тысяч тонн. На сегодняшний день осталось 27,5 тысяч тонн. Сжигать целыми днями дизель мы не можем. Впереди еще несколько месяцев, - сказал заместитель директора школы Болат Темирбаев.

Если мы будем отапливать без остановки по 16-18 часов, тогда в школе, конечно, будет 20 градусов. Но лимита не хватает. Однако теперь проблем не будет. Руководство района рассмотрит вопрос выделения дополнительных средств, - сообщил руководитель отдела образования Панфиловского района Турар Кастеев.

После съемки телеканала в школе тепло действительно появилось, но потом испарилось - батареи остыли. В отделе образования не объяснили, как рассчитывают лимит, и куда в выделяемых суммах подевались такие необходимые нули.

Источник - zakon.kz
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