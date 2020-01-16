В Казахстане опять дебатируют вопрос о перебросе стока Сибирских рек в Арал

00:16 17.01.2020 "Переброску стока сибирских рек считаю нереальной". Мнение эксперта



Куанышбек КАРИ



Тема переброски части стока сибирских рек в Аральское море, которую обсуждали в советские годы, поднимается вновь. Эксперт в области водных ресурсов считает, что этот проект нереализуем.



В Алматы недавно прошла региональная конференция "Инновационные подходы и решения в системе устойчивого управления водными ресурсами и возможности их использования в условиях Центральной Азии". Одной из тем, обсуждавшихся на встрече, была переброска части стока сибирских рек в Аральское море.



К осуществлению этого проекта приступали в 1983 году, но спустя три года он был остановлен. На встрече в Алматы было предложено провести переговоры с Россией о возобновлении проекта, получившего название "Сибирско-Аральский" или "Трансказахстанский канал", изучить и оценить современные геополитические, экономические, социальные и экологические аспекты переброски сибирских вод в Центральную Азию и пересмотреть технико-экономическое основание проекта.



Директор Казахстанского филиала Научно-информационного центра межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии гидротехник Нариман Кипшакбаев, работавший с 1981 по 1990 год министром мелиорации и водного хозяйства Казахской ССР, говорит, что не согласен с этим проектом. В интервью Азаттыку эксперт рассказал о возможных последствиях переброски стока сибирских вод в Аральское море и поделился мнением о распределении ресурсов трансграничных рек в Центральной Азии.



"НЕ МОГУ СКАЗАТЬ, ЧТО КИТАЙ СОГЛАСИТСЯ С ПРОЕКТОМ ПЕРЕБРОСКИ"



Азаттык: Вопрос переброски сибирских вод в Аральское море поднимается не первый год. На конференции в Алматы был представлен доклад не одного, а трех экспертов по данной теме. Двое из них - из Казахстана. Директор института "Казприводхоз" Анатолий Рябцев рассказал о возможных способах переброски части стока Оби, Иртыша и Катуни в Центральную Азию и подчеркнул важность проекта для водной безопасности. Директор Института географии Ахметкал Медеу говорит, что 70 процентов водостока Иртыша в настоящее время приходится на Россию и, согласно мировой практике, ресурсы реки можно использовать в равной мере. Кроме того, на конференции говорилось о повторяющихся ежегодно паводках в Сибири, об увеличении водности рек Обь, Иртыш, Енисей и Лена из-за потепления климата в будущем и переброске сибирских вод в Аральское море и Центральную Азию.



Как это может повлиять на водный вопрос в Центральной Азии и ситуацию вокруг Аральского моря в целом? Насколько оправдана идея переброски сибирских рек?



Нариман Кипшакбаев: Вопрос о переброске сибирских вод в Аральское море начали поднимать еще в 1970-х годах и прекратили о нем говорить в 1986 году. Хотя с момента распада Советского Союза прошло уже почти 30 лет, разговоры о возобновлении старого проекта вызывают у меня удивление. Нельзя забирать воду из Иртыша или перебрасывать сток реки Обь.



При переброске стока Иртыша придется ограничить развитие Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской и Карагандинской областей. Я против этого. Переброска вод Иртыша в Кызылорду означает, что воды Сырдарьи мы оставим Узбекистану и Кыргызстану. Даже если проложить канал и обеспечить развитие областей вдоль бассейна реки, вод Иртыша не хватит для подведения их к Кызылорде - есть давний такой вывод, я считаю, что он не утратил актуальности.



Из 100 миллиардов кубометров объемов годового стока Амударьи и Сырдарьи, которые питают Центральную Азию, мы теряем в каналах 20–25 миллиардов кубометров. Примерно такие же объемы хотят перебросить из Сибири. Какая будет польза, если мы потеряем воду из Сибири на полях вдоль канала до того, как она дойдет до Арала?



Надо также учитывать, как этому вопросу отнесется Китай - страна у истоков Иртыша. Китайцы, когда речь заходит о проблемах Иртыша и Или, часто упоминают нехватку воды в Синьцзяне, который граничит с Казахстаном. Раньше говорили, что воду в Синьцзяне потребляют 20 миллионов человек, а сейчас говорят о 100 миллионах человек. Несмотря на то, что нам удалось решить некоторые вопросы благодаря казахстанско-китайской комиссии по регулированию проблем с водой, не могу сказать, что Китай согласится с проектом переброски стока Иртыша.



Переброска стока реки Обь обойдется дороже. Пока мы доведем воды Оби до Сырдарьи и Шардаринского водохранилища, кубический метр будет стоить три доллара. Норма потребления на человека в сутки - около 200 литров воды. Если в семье пять человек, нужен один кубический метр воды в сутки. Тогда за воду нужно будет платить 90 долларов в месяц. Для стран Центральной Азии это очень дорого. Поэтому переброску стока сибирских рек считаю нереальной.



Тем не менее около 70 миллионов человек в Центральной Азии вручную обрабатывают и поливают восемь миллионов гектаров земли. Спринклерное орошение не развито, сейчас только начали применять капельное орошение. Выращивание хлопка и риса - дело хлопотное, орошение требует больших расходов. Если средств много, почему бы не выделить их хозяйствам для ремонта каналов? Почему бы сельскому хозяйству не перейти на новые технологии?



ВОДНЫЙ ВОПРОС В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ



В 1968 году министерствам и научным учреждениям СССР совместно с союзными республиками было поручено разработать план водоснабжения, в том числе по переброске стока рек. В 1974 году Совет министров создал правительственную комиссию по решению проблем водоснабжения стран Центральной Азии.



В 1978 году приняли постановление "О выполнении научно-исследовательских и проектных работ, связанных с переброской части стока северных и сибирских рек в южные регионы страны". В 1983 году, после утверждения технико-экономического обоснования Госпланом, министерство водных ресурсов СССР предложило проектировать Сибирско-Аральский канал.



В 1986 году Совет Министров СССР издал постановление о прекращении работ по перераспределению стока рек в Среднюю Азию.



В 2002 году тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков неоднократно поднимал вопрос переброски сибирских вод, а затем написал книгу "Вода и мир". Он рассматривал пути решения проблемы дефицита воды в Кургане, Омске, Оренбурге и других регионах России через переброску стока рек. Лужков предлагал продавать сибирскую воду в Центральную Азию как товар.



В 2006 и 2010 годах тогдашний президент Казахстана Нурсултан Назарбаев говорил о необходимости проекта по переброске стока реки Иртыш. В 2010 году европейские климатологи и гляциологи выразили обеспокоенность таянием арктических льдов. Они полагают, что отвод части стока сибирских рек способен остановить повышение уровня воды в Северном Ледовитом океане на шесть метров и таяние льда в Арктике.



Член Экологической партии Узбекистана Абу-Али Ниязматов в 2019 году предложил возобновить проект по переброске части стока сибирских рек в Центральную Азию. Это могло бы решить как проблему Аральского моря, так и вопрос устранения последствий ежегодных паводков в Сибири. Ниязматов предложил переправлять воду из Сибири посредством трубопроводов.



ЗАЩИТА АРАЛА "ПРОДВИГАЕТСЯ МЕДЛЕННО"



Азаттык: Какова сейчас вероятность того, что Аральское море удастся спасти и сохранить? Вод Сырдарьи и Амударьи недостаточно для спасения Аральского моря.



Нариман Кипшакбаев: На словах говорят о защите Аральского моря, но на деле все продвигается медленно. Аральскому морю нужно около 25 миллиардов кубометров воды в год, но такой объем не поступает. Спасение Малого Арала - правильный шаг Казахстана. Я не могу сказать, что ситуация стабилизировалась, но рыболовство возрождается, местное население радуется спасению Малого Арала.



"Старик и море". Фильм о возвращении надежды:









Сырдарья протекает через четыре страны Центральной Азии. Четыре страны используют воды Сырдарьи на 150 процентов. Если быть точнее, мы используем воду Сырдарьи вторично, для сельского хозяйства. Вероятно, в этом один из ответов на вопрос, куда ушел Арал.



Четыре с половиной миллиона из восьми миллионов гектаров орошаемых земель в Центральной Азии расположены в бассейне Амударьи, а три с половиной миллиона гектаров - вдоль Сырдарьи. Мы получаем 35 миллиардов кубометров воды, но используем 50 миллиардов кубометров - 10–12 миллиардов кубометров возвратного стока после использования воды всеми населенными пунктами и предприятиями мы применяем для полива и сельского хозяйства. Это и есть 150 процентов использования вод Сырдарьи.



Азаттык: По данным научных учреждений, к 2040 году объем воды в Сырдарье и Амударье может снизиться на 20–25 процентов. Предусмотрены ли в Центральной Азии меры для предотвращения уменьшения водности?



Нариман Кипшакбаев: 20 процентов - это шесть миллиардов кубометров воды. А у нас сегодня нет даже ложки лишней воды. С учетом демографической ситуации - ежегодный прирост населения в регионе составляет около полумиллиона человек - потребность в воде растет.



Несколько лет назад совместно с Глобальным водным партнерством и Институтом риса мы провели эксперимент. Мы взяли 10 гектаров земли ниже Кызылорды, посадили рис и сократили объем подачи воды. Рисовое поле должно быть таким же гладким, как поверхность стола, и толща воды должна быть равномерной, достигая 20 сантиметров. Рис нуждается в особом уходе. Есть особые требования к семенам риса. Мы провели эксперимент в таких условиях. Мы проверили, можно ли при сокращении количества воды к 2040 году собрать урожай в таком же объеме, что и сейчас. Идея состоит в том, чтобы подготовиться к надвигающейся катастрофе. В результате мы смогли сократить расход воды до 17 процентов и сохранить производительность. Этот эксперимент проводился лишь на 10 гектарах земли. Между тем в Кызылординской области посевы занимают 200 тысяч гектаров.



Азаттык: Каким был результат эксперимента в других странах, расположенных вдоль Сырдарьи?



Нариман Кипшакбаев: Узбеки проделали то же самое и получили такие же результаты, что и мы. Однако таджики эксперимент провели вдоль Зарафшана, а не Сырдарьи, кыргызы провели опыт вдоль бассейна реки Талас. Поэтому нам не удалось получить полноценный результат по всему региону с использованием вод Сырдарьи. В любом случае, к будущей катастрофе необходимо готовиться сообща. Мы должны следовать установленному порядку водораспределения вдоль русла Сырдарьи. К сожалению, этот основанный на расчетах порядок не соблюдается. Четыре страны, расположенные вдоль бассейна реки Сырдарьи, не принимают во внимание необходимость объединения и справедливого распределения общих водных ресурсов.



Азаттык: Что необходимо сделать, чтобы это приняли во внимание?



Нариман Кипшакбаев: Необходима автоматизация управления водными ресурсами. К примеру, мы установили два автоматических диспетчерских пункта со стороны Китая и Казахстана на плотине "Дружба" на реке Хоргос. В его программу входит режим распределения воды, установленный в 1965 году. В настоящее время мы наблюдаем, сколько воды течет в Китай, а китайцы следят за тем, сколько воды прибывает к нам. В Казахстане такие автоматические пункты намерены установить на нескольких реках. К сожалению, мы не можем установить такую автоматизацию с другими странами Центральной Азии. В любом случае, я думаю, что странам региона целесообразнее будет внедрять новые технологии для распределения имеющейся воды, чем перебрасывать сток сибирских рек.



Азаттык: Спасибо за интервью.



Куанышбек Кари - автор блога "Шайхана". Работает на Азаттыке с 2010 года, был главным редактором Алматинского бюро. Окончил бакалавриат факультета журналистики КазНУ имени Аль-Фараби и магистрат факультета персидской литературы Тегеранского университета.



Был корреспондентом во всемирной службе телерадиообъединения Ирана, репортером нескольких казахстанских СМИ в Иране. Работал на должностях корреспондента, заведующего отделом и первого заместителя главного редактора в ряде информационных агентств, газет и журналов в Казахстане. Источник - Радио Азаттык

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