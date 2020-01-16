300 елбасанцев - верный кадровый резерв Казпрезов или спиногрызы-прилипалы?

00:21 17.01.2020

Кадровый резерв не "запасные игроки" - Даурен Абаев

Государство не "латает" кадровые дыры молодежным резервом.



Министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев рассказал о Президентском молодежном кадровом резерве, передает zakon.kz.



Отбор действительно прошли лучшие, а это 300 из 13 тысяч человек. Такой показатель говорит о том, что инициатива Президента и ее главная цель оказались востребованными у молодежи. Но это только начало, теперь участникам предстоит пройти "испытание в поле", продемонстрировать свои знания и умения на практике. На сегодня, насколько я знаю, уже 55 человек получили назначения. До конца года еще порядка 100 будут назначены на различные должности, - сообщил Даурен Абаев в программе "Открытый диалог" на канале "Хабар".



При этом, министр заявил, что государство не "латает" кадровые дыры молодежным резервом.

Начат абсолютно новый процесс формирования государственной кадровой политики и строительства социальных лифтов для молодежи. При этом надо понимать, что участники кадрового резерва - это не запасные игроки, которые дожидаются своего шанса. Они - конкретный проводник структурных изменений и преобразования в системе государственного управления. После встречи с Президентом мои коллеги приняли участников кадрового резерва, каждый по своему профилю. Я также встречался с ребятами которые так или иначе с профилем нашего министерства. Разговор был очень обстоятельный, и я увидел простых молодых ребят, у которых горят глаза, у которых уже есть определенный багаж креативных и продуманных идей, и мы планируем принять в свои ряды этих ребят, - заключил он.