 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Казахстан   | 
Ленин рядом с Назарбаевым. Караганда в ожидании переименований
00:22 17.01.2020

Елена ВЕБЕР

В Караганде, промышленном городе в Центральном Казахстане, собираются переименовать улицу Ленина. Попытки сменить ее название предпринимались неоднократно, но были безуспешными, хотя большинство соседних проспектов пережили переименования. Один из них, расположенный параллельно, носит имя экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Широкая улица в центре Караганды, по обе стороны которой - здания с ярко выкрашенными фасадами, на протяжении десятилетий носит имя Владимира Ленина. В честь советского вождя ее назвали в конце 1930-х годов, когда на месте крупного угольного бассейна начали возводить индустриальный город.

Во второй половине 1940-х капитальные дома по Ленина строили японские военнопленные, попавшие после Второй мировой войны в рабство в Карлаг, - один из многих лагерей в системе ГУЛАГ НКВД СССР.

Карагандинская общественность не раз предлагала сменить название улицы, присвоив ей имя кого-либо из личностей, которые непосредственно связаны с городом и его историей, но переименования обходили улицу Ленина стороной. Сейчас в городе вновь поднимают этот вопрос - общественные слушания назначены на вечер 13 января. Они, похоже, будут непростыми: споры вокруг целесообразности переименования были и есть.

В 2014 году карагандинские коммунисты выступили против выдвинутой тогда инициативы переименования, и имя Ленина сохранилось. Последователи коммунистической идеологии остались на прежних позициях.

- Конечно же, мы против. Это же ведь история, - сказал Азаттыку Александр Зевахин, первый секретарь карагандинского областного комитета провластной Коммунистической народной партии Казахстана.

Сторонники переименования считают улицу Ленина атавизмом, от которого нужно избавиться.

- Сейчас Казахстан - это совсем другое государство, титульная нация со своей историей, другая идеология. Поэтому я считаю правильным улицу Ленина переименовать. А не переименовывали раньше, потому что власть хотела быть милой для всех. А сейчас общественное мнение круг изменило свой, народ просыпается, - говорит репортеру Азаттыка гражданский активист Айткожа Фазылов, проживающий в Караганде 55 лет. - В Москве в 1991 году за один год переименовали 600 улиц, и никто не выступал против, никаких публичных слушаний не было.

Декоммунизация в Казахстане (в отличие от ряда других постсоветских стран, как, например, Балтии, Грузии или Украины) была частичной и скорее формальной - страной продолжают управлять люди, вышедшие из шинели советской номенклатуры. Осуждения советской системы не было, советская символика не попала под запрет. Из названий улиц, населенных пунктов, предприятий со временем иcчезли фамилии, которые напоминали прежнюю эпоху. Памятники советским лидерам сняли с постаментов и перенесли на городские окраины.

Караганда в этом плане - не исключение. В центре города возвышался внушительных размеров памятник Ленину, который затем перенесли за кинотеатр имени Ленина, названный его именем к 90-летию рождения "вождя мирового пролетариата". На месте, где был памятник, власти установили стелу к 20-летию Независимости Казахстана. Сам же кинотеатр имени Ленина, построенный в 1960-х годах, уже не действует, здание требует ремонта, но вывеска осталась.

- Это отголоски советского периода. Мне кажется, в русле современной истории надо все-таки что-то менять. Я понимаю, что это история, но в данном случае… - комментирует Зауреш Тебаева, заведующая экскурсионно-массовым отделом Карагандинского областного историко-краеведческого музея.

Она рассказывает, что некоторые гости из-за рубежа, приезжающие в Караганду, испытывают шок при виде сохранившихся с советских времен улицы и памятника Ленину.

- Меня часто просят провести экскурсии для иностранных делегаций - из Прибалтики, Украины, России. И вот когда я провожу экскурсии, они все удивляются и даже шокируются тем, что у нас есть улица Ленина. А когда видят еще и памятник Ленина, то всегда просят сфотографироваться на его фоне, говоря, что это редкость, - говорит Тебаева.

Возможно, название другого проспекта, по соседству с улицей Ленина, тоже шокирует иностранцев. Широкий бульвар в центре Караганды в прошлом году назвали именем живого человека - 79-летнего Нурсултана Назарбаева. Переименовать центральные улицы в честь бессменно правившего страной почти 30 лет экс-президента предложил его ставленник Касым-Жомарт Токаев - в марте прошлого года, когда его предшественник, ставший первым лицом государства еще до распада СССР и сделавший карьеру от рабочего Карагандинского металлургического комбината до первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Казахской ССР, ушел в отставку (несмотря на сложение президентских полномочий Назарбаев сохранил в своих руках значительную власть).

Одним из первых указов Токаева на посту президента стало переименование столицы - из Астаны в Нур-Султан. Шаг вызвал протесты в стране. Тем менее на карте главный город страны теперь носит имя бывшего главы государства. Прибывающие авиарейсами в столицу гости приземляются в аэропорту Нурсултан Назарбаев, могут увидеть в городе Назарбаев Университет, памятник ему, музей первого президента.

В Караганде под проспект Назарбаева "ушли" две улицы - бульвар в центральной части города и улица Тулепова. По единодушному решению депутатов маслихата объединенную улицу назвали в честь экс-президента. Вдоль проспекта расположены здания учебных заведений, областной клинической больницы, театр драмы, городской акимат.

81-летняя Екатерина Кузнецова, журналист и автор серии книг о Карлаге и его узниках, живет в Караганде несколько десятилетий на том самом проспекте Назарбаева, который еще недавно назывался бульваром Мира и расположен рядом с улицей Ленина. Кузнецова говорит, что она, как и многие другие жители бульвара, до сих пор возмущена тем, что переименование прошло без их согласия.

- Меня поражает, как быстро местные власти переименовали наш бульвар, когда президент сложил свои полномочия. Как они быстро прогнулись. Население тогда не спросили. Но мы все равно называем по-старому, у нас даже некоторые квитанции приходят с прежним названием, - говорит старожил Караганды Екатерина Кузнецова.

Она не относит себя к категорическим противникам переименований и считает, что улицу Ленина уже давно пора назвать по-другому. Кузнецова говорит, что "лично предлагала властям" присвоить улице имя лидера партии "Алаш" и руководителя правительства Казахской автономии "Алаш-Орда" Алихана Букейханова, расстрелянного советскими властями в 1937 году, или казахского мыслителя и поэта Абая. Но предложения остались неуслышанными.

Сейчас местные власти объявили о намерении выслушать мнения о переименовании. На назначенные на 13 января публичные слушания собираются вынести вопрос о смене названий улиц не только Ленина, но и Аманжолова, Волочаевской, Защитной, Зональной, Кривогуза, Кувской, Нуржанова, Олимпийской, Приканальной, Черкасской. Как говорят власти, участвовать в обсуждении могут все желающие, но просят зарегистрироваться заранее - за час до начала слушаний.

Елена Вебер - творческий псевдоним. Елена - репортер Азаттыка по Карагандинской области. Живет и работает в городе Темиртау.

Елена окончила курсы журналистики в городе Темиртау и филологический факультет (кафедра журналистики) Карагандинского университета имени Е. Букетова в 2009 году. С Азаттыком начала сотрудничать в 2010 году.

Источник - Радио Азаттык
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1579209720
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