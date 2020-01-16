США и Израиль опять бомбят Сирию и Ирак, - "НГ"

00:41 17.01.2020

Усиление военного присутствия американцев на Ближнем Востоке беспокоит Минобороны РФ



Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"



16.01.2020



Пентагон совместно с иракскими военными, как сообщает газета New York Times и другие американские СМИ, возобновил операции против боевиков "Исламского государства" (ИГ – запрещено в РФ). Ссылаясь на представителей администрации США, они отмечают, что боевые действия "осуществляются пока что не в таком объеме, как прежде". Данное обстоятельство косвенно зафиксировано и в заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирии. По данным арабских источников, американцы не столько бомбят позиции ИГ, сколько действуют против правительственных войск, "недружественного" населения и поддерживающих их шиитских формирований на территории Ирака и Сирии.

Дамаск и Багдад по-прежнему требуют вывода американских войск и их союзников со своих территорий. Однако, как пишет New York Times, "один из представителей администрации рассказал журналистам, что руководство Пентагона обсудило возобновление операции против ИГ с иракцами". Неизвестно, кто именно участвовал в этих переговорах, также нет информации о том, поддержали ли эту идею в Багдаде. При этом, по данным издания, "работа по обучению иракских военных пока не началась, однако это вопрос ближайшего времени".



Арабские источники сообщают, что некоторые иракские формирования при поддержке США действительно возобновили боевые действия против ИГ в провинции Анбар. В частности, отмечается, что спецназ армии Ирака провел рейд в городе Фаллуджа. Тем временем иракские СМИ сообщили, что лидер шиитских формирований "Асаиб Ахль аль-Хакк" Кайс аль-Хазали, как и правительство Ирака, призвал народ страны к "патриотическому объединению" в ответ на отказ США вывести войска по требованию парламента и правительства страны". Из этого призыва ясно, что поддержка США иракских формирований, борющихся против ИГ, носит пока символический характер. Хотя этого не скажешь в отношении ударов Пентагона по шиитским формированиям и другим силам, враждебным американцам.



"Решительно осуждаем продолжающиеся вооруженные атаки США, нарушающие международное право, подрывающие суверенитет государств и угрожающие стабильности и безопасности в регионе в целом", – говорится в тексте российско-сирийского заявления. В нем также акцентируется внимание на том, что "вместо анонсированного вывода американских подразделений, который, несомненно, способствовал бы снижению напряженности в регионе, США продолжают нагнетать обстановку, наращивая свой воинский контингент в странах Ближнего Востока". При этом Вашингтон явно поддерживает курс на сепаратизм и боевые действия со стороны курдских боевиков из проамериканской коалиции "Демократические силы Сирии" (SDF).



Как отмечает новостное агентство Euphrates Post, обстановка на левобережье Евфрата (на востоке провинции Дейр-эз-Зор) "накаляется из-за столкновений между проамериканскими SDF и местным ополчением, ориентированным на Дамаск". При этом американцы вместе с SDF патрулируют местность и пытаются расправиться с неугодными курдам арабскими племенами. Одно из таких столкновений зафиксировано 16 января в городе Аль-Бусейра. Здесь трое боевиков из "сил быстрого реагирования" SDF были убиты при попытке захватить командира ополчения племени баггара "Лива аль-Бакир" Ибрагима аль-Аттию, сообщают местные СМИ. Среди американцев потерь не было.



У Пентагона в регионе, судя по всему, есть и другие задачи. Как сообщила Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), на американские базы в провинциях Хасака и Дейр-эз-Зор прибыло более 140 грузовиков, принадлежащих коалиции во главе с США. В сообщении SOHR говорится, что "конвой перевозил "Хаммеры", бронированные машины, десятки полноприводных автомобилей, а также буровые и строительные машины". В Дамаске отмечают, что США помимо боевой помощи помогают курдам добывать в Заевфратье углеводороды, которые поступают на черный рынок, но не официальным сирийским властям.

Кроме этого, ряд источников, в том числе телеканал Al Mayadeen, сообщили, что при поддержке американцев Израиль в ночь на среду совершил авиаудар по сирийским силам и шиитским формированиям, дислоцированным на территории военной базы Т-4 в провинции Хомс. Самолеты ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) приблизились к Т-4 со стороны "зоны деконфликтации", которая создана вокруг американской военной базы "Ат-Танф" на сирийско-иорданской границе. SOHR заявила, что в результате ночного удара по авиабазе Т-4 "был уничтожен оружейный склад проиранского ополчения, строящееся здание, а также два транспортных средства сирийских сил. И погибли как минимум трое бойцов проиранского ополчения". Предполагается, что число жертв может вырасти, так как на авиабазе оказалось большое количество раненых. Пентагон и ЦАХАЛ не подтверждают и не опровергают данные сообщения.



Ответных действий в отношении США и Израиля со стороны Сирии и Ирака пока не зафиксировано. В то же время США и Турция осуждают возобновление Дамаском и Москвой боевых действий в Идлибе. СМИ пишут, что Воздушно-космические силы РФ и сирийские ВВС только за прошедшие сутки нанесли более 60 авиаударов по районам, находящимся под контролем террористов и протурецких боевиков, нарушивших перемирие. Подавляющее большинство этих ударов было нанесено по городу Идлиб и району Маарт-ан-Нуман, где была уничтожена штаб-квартира джихадистов. Сирийское агентство SANA цитирует министра иностранных дел России Сергея Лаврова, заявившего, что борьба с террористами в Сирии будет вестись до их полного уничтожения.