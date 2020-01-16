 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Эрдоган готов устроить "вторую Сирию". Глава Турции объявил об отправке войск в Ливию
00:43 17.01.2020

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

16.01.2020

Реджеп Тайип Эрдоган проигнорировал мнение оппозиции по поводу вмешательства Турции в ливийский конфликт.
Турция приступила к отправке своих войск в Ливию для поддержки международно признанного Правительства национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем. Об этом объявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, выступая 16 января на заседании, посвященном итогам государственной политики в 2019 году. Накануне против силового сценария в Ливии в очередной раз выступила основная оппозиционная сила турецкого парламента. В Республиканской народной партии (РНП) призвали Эрдогана не повторять на севере Африки сирийских ошибок.
О начале переброски военнослужащих Эрдоган объявил, подводя итоги 2019 года. "Турция направляет в Ливию военных, чтобы поддержать стабильность легитимного ливийского правительства", – сообщил турецкий лидер. До сегодняшнего дня он неоднократно говорил о готовности помочь кабинету министров Сараджа деятельно – в том случае, если поступит запрос, и в том случае, если командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар продолжит наступление на Триполи. На деле, для переброски войск уже существует необходимая легальная база. Триполи и Анкара подписали меморандум о военном сотрудничестве, а большинство депутатов турецкого парламента одобрили применение силы за рубежом.
С официальной просьбой к турецкому руководству о помощи правительство Сараджа уже обратилось. Фактически в контексте ливийского кризиса Эрдоган будет использовать тот же повод, по которому российские войска вошли в Сирию, – запрос структур, обладающих хоть какой-нибудь легитимностью. А статус ПНС на данный момент имеет более прочную основу, чем статус Хафтара, несмотря на то что самопровозглашенный фельдмаршал апеллирует к тому, что на стороне Триполи орудует множество террористов, с которыми должен кто-то бороться.
О том, кого может отправить в Ливию турецкая сторона, говорилось неоднократно. Вдобавок к турецким советникам на помощь Правительству национального согласия переброшены и боевики сирийских вооруженных группировок. Их счет может идти на сотни.
Похоже, что турецкая сторона, отталкиваясь от своих позиций в Ливии, сейчас готова повысить ставки и в конфликте вокруг газовых месторождений в Восточном Средиземноморье. Выступая в президентском дворце, Эрдоган пообещал, что в соответствии с подписанным между Анкарой и Триполи меморандумом о морских зонах в 2020 году власти Турции начнут выдачу лицензий на разведку и разработку морских месторождений. Агентство Anadolu сообщает, что турецкое судно Oruc Reis скоро приступит к сейсморазведке в регионе. Как известно, основной конфликтной точкой в Восточном Средиземноморье остается месторождение "Афродита", которое находится у побережья Кипра. Право на него оспаривают Анкара и Никосия.
Накануне лидер турецкой Республиканской народной партии (РНП) Кемаль Кылычдароглу выступил с заявлением, в котором говорится, что власти его страны должны отказаться от любой поддержки ПНС. "Мы призываем правительство не повторять свою сирийскую политику в Ливии, – заявил лидер РНП. – Призываем не поддерживать одну сторону (конфликта. – "НГ"), а попытаться стать посредником между воюющими сторонами. Турция, например, следовала этой политике в ситуации между Ираном и Ираком". Парламентарий упрекнул власти страны за сирийский кризис: "Вместо того чтобы сделать попытку взять на себя роль честного посредника, правительство предпочло принять участие в региональном конфликте, который нанес большой ущерб Турции".
Заместитель председателя РНП Унал Чевикоз, в свою очередь, заявил, что ухудшение отношений с такими влиятельными региональными игроками, как Израиль и Египет, подрывает посредническую миссию Турции на Ближнем Востоке и в Восточном Средиземноморье. Деятельный интерес к ливийскому конфликту, как известно, только обострил отношения Анкары с этими государствами. "Для того чтобы взять на себя роль посредника, Турция должна сделать приоритетом позицию ООН в контексте ливийского кризиса, а не настаивать на использовании военных возможностей, которые еще больше способствуют эскалации конфликта", – отметил Чевикоз в разговоре с порталом Arab News.
Риски вооруженной конфронтации серьезно возросли после того, как Хафтар покинул состоявшиеся накануне переговоры в Москве без подписания мирного соглашения, подготовленного РФ и Турцией. В российскую столицу специально для этого прибыли турецкие представители и сам Сарадж. Ожидалось, что враждующие стороны заключат общее соглашение о необходимости примирения. Однако командующий ЛНА устроил демарш, покинув место встречи. Судя по заявлениям ЛНА, Хафтара не устроило то, что в документе не были прописаны требования, которые отвечают его интересам. Можно предположить, что самопровозглашенного фельдмаршала возмутило, что от него требовали оставить позиции, занятые в ходе наступления на Триполи.
С учетом того, что Эрдоган уже объявлял 5 января об отправке сил в Ливию, заявление 16 января могло преследовать цель заставить Хафтара заключить сделку с Сараджем. Несмотря на то что диалог в Москве, очевидно, был сорван, шансом остается ливийская мирная конференция, которая пройдет в Берлине 19 января. Сообщается, что Сарадж и Хафтар примут в ней участие. На встрече с поддерживающими его политическими и военными лидерами глава ПНС подтвердил, что отправится в ФРГ, добавив, что "сторона агрессора предпочла не подписывать этот документ (о прекращении огня. – "НГ"), попросила отсрочку и начала тянуть время, что является частью попыток торпедировать берлинскую конференцию еще до ее проведения".
В турецкой экспертной среде отмечают, что сейчас в Турции у противников силового сценария в Ливии не так много рычагов воздействия. "Ситуация складывается так, что оппозиция выступает против того, чтобы Турция участвовала в конфликте на чьей-либо стороне, – заявил "НГ" эксперт Центра политических исследований в Анкаре Орхан Гафарлы. – Анкара, с точки зрения оппозиционеров, должна быть нейтральной, играть роль модератора, а не отправлять военных для операции по поддержке центрального правительства. Безусловно, противодействие со стороны оппозиционеров будет сохраняться, но законодательно Турция уже сделала шаг к военным операциям. Соответствующий законопроект уже принят. На этом фоне оппозиция может только обращаться к общественному мнению".

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1579210980
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