Грозный 17 век. Как русские воевали с телеутами, - Я.Пилипчук

00:48 17.01.2020 Хонгорай. Борьба русских с телеутами

Автор: Ярослав Пилипчук



Чтобы понять развитие событий в Кыргызской земле, необходимо рассмотреть и телеутско-русские отношения. Владения телеутов лишь формально зависели от русских. Они давали им подарки-поминки, отказывая в ясаке и аманатах. Первоначально же, в 1609 г., их хан Абак, правитель всех телеутов, дал ясак русским, за что последние обещали защищать Абака от недругов. В 1609 г. хан разбил кужегетов и вернул скот русским ясачным эуштинцам. В 1615 г. Абак воевал с зависимыми от русских чатами17. В 1617 г. он выступил на стороне ойратов тайши Пегима. Некоторая часть телеутов уже в 1615 г. вместе с шорцами и кыргызами осаждала русский городок в Кузнецкой земле. В 1617 г. Абак и Пегим попытались захватить Чатский городок. Абак увел шорцев в свои земли. Для того, чтобы воспрепятствовать этому, был сооружен Кузнецкий острог.



В 1621 г. Абака пришлось снова приводить к шерти после его выхода из русского подданства в 1617–1620 гг. Опасаясь перехода телеутов на сторону Хара-Хулы в 1621 г., русские дипломаты добились мира с Абаком. В том году Абак участвовал в походе русских на тубинцев, маторов и качинцев. В следующем году он ходил войной на кыргызов. В 1624 г. в Кузнецкой земле телеуты наряду с ойратами собирали ясак. В том году Абак вышел из повиновения русским. В 1625–1626 гг. телеуты обложили ясаком челканцев, а в 1627 г. - тубаларов. В 1629–1630 гг. благодаря агитации Абака северные алтайцы отказались платить дань русским. В 1628–1629 гг. телеуты брали ясак даже с качинцев. В 1628 г. Абак укрыл у себя восставших барабинских и тарских татар. В 1630 г. князь Абак приходил под Томск. Он явились туда вместе с чатами князя Тарлава. Телеуты были союзниками ойратов и Кучумовичей. В 1632 г. эта коалиция распалась, а русские решили соорудить Бикатунский острог на реке Бие. Тогда Абак собрал войско из своего улуса и действовал на луговом береге Оби у деревни Кислуха. Острог на Бии не удавалось построить до 1709 г. В 1633 г. отряд сына боярского Петра Сабанина достиг Телецкого озера и разбил телесов. Привести Абака к шерти удалось лишь в 1634 г. Русские после этого позволили ему кочевать поближе к Томску. К моменту заключения мира все союзники Абака были разгромлены. Однако уже в 1640 г. русским не платил ясак телеутский князь Мачик. Последний отпал от Абака в 1635 г., а вскоре умер и сам Абак18.

Власть в улусе Абака принял его племянник князь Кока, который был кузеном Мачика. Русские тем временем развернули наступление. В 1639 г. Мачик впервые напал на русских. В 1642 г. русские разбили телесов. В 1643 г. телеуты разграбили жителей Кондомских и Кумандинских волостей.



В том же году русские разгромили керсагальцев. В 1644 г. с войной на русские владения пришли джунгары, но были отражены. В 1646 г. Мачик, находясь в сложном положении, перешел в русское подданство. Однако, в 1647 г. он, уходя к кыргызам, ограбил ясачные волости. В 1648 г. Мачик причинил убытки русским ясачным у Томска и Кузнецка, но в 1649 г. снова дал шерть русским.



В 1636 г. Кока напал на Кузнецк, когда русские воевали против кыргызов, напавших на данный уезд. В 1638 г. он напал на шегарскую волость братьев Откудаевых. В 1640–1644 гг. Кока не совершал нападения на русских. В 1645 г. он был у ойратского хунтайджи Батура. В 1646 г. телеуты ограбили ясачных жителей Кондомской и Кумандинской волостей. Русские отправили к Коке послов, желая его привести к шерти. Тот дал клятву, за что был щедро одарен. Однако он укрывал у себя беглых. В том же году русские ходили походом на телесов, которых Кока считал своими кыштымами. Также были побиты абинцы и тогульцы. В 1647 г. русские жаловались на Коку и Мачику Батуру-хунтайджи. В этом же году телеуты напали на русских ясачных. В 1648–1649 гг. телеуты собирали ясак в Кондомской, Тюлюберской и Боянской волостях, а в 1649 г. - с северных алтайцев.

В 40-х гг. XVII в. провинциальные воеводы старались заручиться помощью телеутов в борьбе за влияние. Однако во времена Томского бунта служилых Кока дистанцировался от русских. В 1650 г. он дал шерть царю, однако в 1651 г. начались трения из-за ясачных и беглых телеутов, которых русские укрыли у себя. В том же году кузнецкие казаки добрались до племени саянов и обложили его ясаком. Телеуты ответили на это вторжением в Кузнецкий уезд. В 1652 г. они увели в свои владения всех телесов. В том же году саяны перебили ясачных сборщиков, а князь Табун ходил походом на Кузнецкий уезд. В 1653 г. на телеутов войной пришел отряд атамана Петра Дорофеева, который должен был вернуть телесов. Кока пожаловался на это томской администрации и по вопросу самоуправства кузнецких властей были продолжительные разбирательства.



В 1654 г. русские выдвинули к Коке ряд претензий, которые должны были выбить от телеутов ряд уступок, однако это возымело обратный результат, и последние в 1654 г. напали на Томский уезд. В 1655 г. Кока потерпел поражение от джунгар. На протяжении 1655–1656 гг. между русскими и телеутами были мелкие стычки. В 1656 г. русские хотели в ходе переговоров заключить союз с телеутами против кыргызов. В 1657 г. Кока укрыл у себя Мачика. Усилились набеги телеутов на Кузнецкий и Томский уезды, но в августе 1657 г. отряд Романа Старкова и Дмитрия Вяткина разбил их. В 1658 г. русские захватили в заложников телеутских послов и держали их в плену до 1661 г. Телеуты не умели брать города, но зато разоряли деревни и ясачные волости. Летом 1658 г. русские из Томска под командованием Д.Вяткина снова разбили телеутов. После этого Кока согласился на переговоры с русскими. Он дал шерть и обещал аманатов. Кока и Мачик решили принять русское подданство, поскольку их уже теснили джунгары. Они, отправив посольство в Москву в 1658–1659 гг., просили помощи против джунгар, но так ее и не получили. В 1659–1661 гг. отношения между телеутами и русскими были мирными. Однако в начале 60-х гг. XVII в. русские начали уклонятся от союзнических обязательств и укрывали беглых телеутов. В 1662–1663 гг. князь Табун отогнал скот у ясачных Томского уезда. В 1663–1664 гг. русские совершили ряд походов против телеутов, вынудив Коку и Мачика откочевали в степь. В 1665–1669 гг. телеуты совершали оттуда набеги на русские уезды. Князь Кока умер в 1670 г., передав власть своему сыну Табуну, а Мачик помогал хунтайджи Сенге в походе на русских. После смерти Сенге Мачик откочевал к Табуну19.



В 1671 г. телеуты совершили набег на Кузнецкий уезд, а в 1673 г.‑ на Томский уезд. В 1673 г. телеуты в Кузнецком уезде перебили вождей карсагальцев, рассматривая их как царских агентов; в Томском уезде они ограбили барабинских татар, везших ясак джунгарам. В конце того же года телеутский князь Ирка воевал русские деревни по реке Томи. В 1673–1674 гг. русские отряды П.Лаврова и Р.Старкова вторглись в Телеутскую землю. В 1674 г. телеутский князь Баскаул, вместе с Мачиком, совершил набег на томские деревни. В 1675 г. Табун собрал ясак с Кондомской, Керсагальской, Азкештымской, Тагапской, Тогульской волостей, а Мачик - с кумандинцев. В районе Кузнецкого уезда русские использовали против Табуна беглых телеутов, в частности, князя Мамрача. Осенью 1675 г. Табун готовил большой поход на русские владения. В 1676 и 1677 гг. телеуты ходили в мелкие набеги. Табун был занят джунгарскими делами в 1676-1678 гг. Телеутские сборщики ясака появлялись и в русских ясачных волостях. В 1676 г. русские готовили ответный поход, тогда как джунгары не могли помочь телеутам, поскольку Кегень-кутухта был занят борьбой с Чокуром Убаши и Очирту-ханом. В этих условиях Табун пошел на сближение с русскими. В 1678 г. он еще собирал дань с двоеданцев, но в этом году сокращается и количество набегов. В 1679 г. в Томск прибыли посольства от телеутов и ойратов. Табун обещал дать аманатов и шерть, однако он фактически не выполнил обещание. В 1680 г. телеутам удалось добиться мира с русскими при помощи джунгарского хана Галдан-Бошокту. В 1682 г. телеутские князья Коокен-матур и Матур-тайши ходили в поход на Томск и Кузнецк.



Русские отправили посольство в 1683 г. и заявили протест, Табун пообещал наказать тех телеутов, кто будет нападать на русских. Однако он отказался дать шерть и предъявил требования выдать беглых телеутов и не допускать промыслов на прежней территории Абаковичей. В 1685 г. он обещал не давать ясака джунгарам, однако заявлял, что без позволения Галдана не имеет права шертовать. В 1686 г. кузнецкий воевода И.Корнищев просил Табуна платить символический ясак, однако тот отказался. Большая часть телеутов приняла русское подданство только в 1756–1758 гг.



В 1687 г. буруты (тянь-шанские кыргызы) победили джунгар и союзных им телеутов Коокена-матура. В 1688 г. тянь-шанские кыргызы уже напали на самого Галдана, а Табун отказал своему сюзерену в помощи, как и енисейские кыргызы.



На помощь джунгарам пришли только телеутские князья Матур-тайши и Коокен-матур. В 1689 г. Табун просил позволить русским ему кочевать на реке Мереть, опасаясь мести джунгарского правителя. Он принес шерть русским и просил выдать ему беглых телеутов, однако так и не выдали. В 1691–1694 гг. Табун находился в мирных отношениях с русскими. В 1695 г. Табун изменил шерти, а в 1696 г. жаловался русской администрации на самоуправство некоторых русских и чатов. В 1696 г. Табун снова дал шерть царю.



В 1693–1694 гг. в переговоры с русскими вступает Ирка Уделеков, ведь, кроме улуса Абаковичей, существовали улусы Мачика и Ирки. Наследником Мачика был Бейкон. После смерти Табуна в 1697 г. власть в улусе Абаковичей перешла к его сыну Шалу. В 1699 г. кыргызский князь Хорчун хотел поднять телеутов на войну с русскими. Русские в 1698 г. совершили мелкий набег на телеутские земли. В 1700 г. к телеутам убежала часть русских ясачных. В 1703 и 1707 гг. русские одержали победы над телеутами Доширбоя и Собока. В 1702 г. в кумандинской волости ясак собирал телеут Табазак, который в 1705 г. был схвачен и препровожден в темницу в Кузнецке. В 1705–1708 гг. продолжались стычки телеутов Моногоча и Аюгана с кузнецкими казаками. В 1708 г. они были разбиты русскими, а в 1709 г. телеутские сборщики Манзу и Замсун в Кузнецкой земле были арестованы русскими. После исхода кыргызов сразу усилилось давление русских на телеутов20.

Обеспокоенность русских ситуацией в Минусинской котловине проявилась в 1736 г., после того, как Галдан-Цэрэн в 1733 г. решил вернуть на историческую родину оттоки телеутов и кыргызов в Бельтирскую и Сагайские волости. Однако тревога оказалась ложной. Только в 1756 г. во время крушения Джунгарского ханства кыргызы решили вернуться на родину. Они двигались вместе с телеутами и минганцами. Их было 10 000 кибиток во главе с четырьмя телеутскими и четырьмя кыргызскими зайсанами. Однако в районе Усть-Каменогорска на них напал монгольский командующий маньчжурского войска монгол Цэбдэнджаб. Большая часть мужчин была перебита. Уцелевшие кыргызы были переселены в Маньчжурию в уезд Фуюй, где они дали начало фуюйским кыргызам. В Усть-Каменогорск добрался только один кыргызский аристократ-демичи. 7000 беженцев из Джунгарии были поселены в Красноярском и Кузнецком уездах. Оставшиеся в Джунгарии кыргызы стали называться калмак-кыргызами. Они жили на реке Эмель в современном Эмель-Голском автономном районе уезда Дурбуджен Синцзяна. На западе Монголии кыргызы проживали в ряде аймаков.



Включение Кыргызской земли в состав Российской империи началось в 1707 г. По приказу императора тысяча казаков из Томска построили Абаканский острог. На это империя Цин заявила протест. Русские же ответили, что поделили земли с джунгарами и не признают притязаний цинского аристократа Гун Бубэя. Джунгары считали себя вправе собирать албан из бывших кыргызских кыштымов и продолжали это делать до 1727 г. в привычном размере, по пять соболей с человека, русские же брали ясак в размере от одной до шести собольих шкурок. Приходившие со стороны империи Цин хотогойты также брали ясак в размере пяти соболей.

В 1705–1706 г. за Саяны из бывшего Тубинского улуса ушло более 140 ясачных. Тубинцы переселялись в район Кемчика, Улуг-Хема, Бий-Хему. Они оказались в подчинении Гун Бубэя. Кстати кыргызы-тубинцы и перенесли название Тыва на земли бывшего Кем-Кемджиута. Саяно-алтайцы остались в подчинении джунгар, как и уйгуры, и казахи Старшего жуза. В 1718 г. для усиления власти русских в регионе был основан Саянский острог. В первой четверти XVIII в. сопротивление русскому продвижению на юг оказывали джунгары и союзные ним телеутские князья, которые, впрочем, уже не могли сравниться с телеутскими правителями XVI в. по степени своего могущества. Борьба продолжалась во время правления Цэван-Рабдана, который посылал в Минусинскую котловину отряды джунгар и телеутов.



Продолжение следует

17 Чаты - субэтническая группа сибирских татар.

18 Уманский А. П. Телеуты и русские в XVII–XVIII веках. Новосибирск, 1980. C. 11–17, 38–60.

19 Там же. C. 22–29, 62–120.

20 Там же. C. 22–29, 31, 120–175. Источник - kghistory.akipress.org

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1579211280

Новости Казахстана

- Кадровые перестановки

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2019 года №1012

- Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел совещание по вопросам развития животноводства

- Дарига Назарбаева: При Сенате будет создан Совет по АПК

- Елбасы встретился с председателем Верховного суда Жакипом Асановым

- Телеграмма соболезнования родным и близким Героя Социалистического Труда Ибрагима Жангуразова

- Рассмотрены поправки в Соглашение с РФ по вопросу создания космического ракетного комплекса "Байтерек"

- Работники Серебрянского завода в ВКО лишены средств к существованию

- Телеграмма соболезнования

- Без возражений