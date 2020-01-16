Маленькая страна-2. Дочка начальника ГУИН Киргизии Насбекова назначена зампредом Высшей аттестационной комиссии (ВАК)

|23:56 Умер сын и соавтор Джона Толкиена - Кристофер
21:43 Павлодарская интрига. КазКНБ завел-таки уголовное дело на облакима Бакауова
21:35 Бишкек. Нападение на Болота Темирова. Журналист опознал одного из подозреваемых
21:26 Официальные лица США по-прежнему "лгут" про прогресс в Афганистане – SIGAR
20:50 СовБез Казахстана возглавил скользкий как обмылок младшежузовец племени "тама" Асет Исекешев
20:47 В СУАР вспышка эпидемии птичьего гриппа штамма H5N6
20:45 Кыргызстан рассматривает вопрос обмена территориями с Таджикистаном
20:20 В Узбекистане сочиняют " Национальную стратегию по правам человека". Палка по почка бить - а-я-я-й
20:12 РосХакеры взломали украинскую газовую компанию, находящуюся в центре импичмента Трампа, - New York Times
20:08 Своим новым техническим премьером Путин удивил всех, - Die Welt
15:42 Ничто не вечно пред войной: о чем договорились Китай и США, - Н.Портякова
15:41 Мятежный просит бури: захватит ли Хафтар Триполи до воскресенья
14:56 Пахать не пробовали? Дарига Назарбаева удручена стагнацией казахстанского АПК
14:47 МВД Узбекистана сообщило о спецоперации по задержанию "джихадистов", но выглядит она как инсценировка
14:41 Рахмон приласкал хныкающего школяра и поручил его вылечить
14:35 Мангуурах Украины, - Андрей Ганжа
14:27 Узбекистан Мирзиеева как финиш Узбекистана Каримова. Ч. 2, - Б.Мусаев
12:23 Первая аравийская. Гонщики российского "КамАЗа" практически обеспечили себе победу в "Дакаре-2020"
12:08 У бесхребетного казпремьера Мамина отняли ключевой пост председателя совета директоров Госфонда "Самрук-Казына". Чтоб не баловался
11:15 Просыпаются существа, которых боятся даже в аду. Лавкрафт предсказал будущее нашей цивилизации, - А.Дугин
11:11 В павлодарском акимате сушат портки. Аким области не арестован, просто куда-то затерялся
11:07 Странные сближения. Американский гегемонизм и "ближневосточный треугольник", - А.Нагорный, Н.Коньков
11:00 В Турции арестован и обвинен в гос-заговоре генерал ("гюленист") Ийидил
10:12 Все Госпредприятия Таджикистана переходят под управление "наблюдательных cоветов"
10:09 В Узбекистане опять перебои с электричеством. Сломалась Талимарджанская ТЭС
09:48 В саду своей испанской виллы найден мертвым известный казахстанский буржуй-форбсовец Сабалаков
09:25 Сделка с США станет самоубийством для Китая, - Ольга Самофалова
09:12 Генерал Касымов поменял кресло главы КазСовбеза на пост начальника Службы госохраны
09:05 Генерал Ануар Садыкулов в 3-й раз возглавил спецназ "А" в ранге зампреда КНБ Казахстана
06:01 Великое отрешение. Как Дональда Трампа пытаются лишить власти
01:05 Путин будет учредителем нового мирового порядка, - Мих.Хазин
01:01 Китайский опыт для России - экономика и финансы, - Мих.Делягин
00:59 Каракалпак-отстой-строй… В Нукусе разваливаются... новостройки
00:56 Китай возводит "умные города", - Е.Пустовойтова
00:53 Ташкент. Казнь парка "Гульшан" продолжается
00:48 Пятнадцать новых партий появилось в Кыргызстане в 2019-м. Кто их создал, - Д.Подольская
00:47 Foreign Policy: в США возникла опасная дихотомия
00:46 Украина занялась поисками иранского умысла
|Маленькая страна-2. Дочка начальника ГУИН Киргизии Насбекова назначена зампредом Высшей аттестационной комиссии (ВАК)
00:54 17.01.2020
Саткынай Насбекова назначена заместителем председателя ВАК
Насбекова Саткынай Калыбековна назначена заместителем председателя Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Кыргызской Республики.
Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев.