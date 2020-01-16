В России начинается эпоха пертурбаций, - Мих.Хазин

01:18 17.01.2020

Начинается эпоха пертурбаций

снятием правительства Путин порушил многие связи с системным либеральным лобби



Михаил Хазин



Вчерашние события категорически требуют высказаться, что я и делаю в этом тексте. Но поскольку многое я уже говорил, то часть скажу скороговоркой.



Прежде всего, напомню, что, как показывает мой предыдущий анализ, единственной гарантией безопасности для Путина, его команды и его близких после окончания последнего президентского срока является реализация программы "новая Ялта" – "новый Бреттон-Вудс", которую он должен организовать и успешно завершить. Любые внутрироссийские конструкции, не апеллирующие к внешним факторам, на сегодня никаких гарантий не дают.



Связано это с тем, что экономическая ситуация в стране быстро ухудшается и сохранение политической стабильности в такой ситуации вопрос даже на интервале 2-3 года, что уж говорить о том, что будет после 2024. При этом изменить ее можно только в том случае, если отобрать у либеральной элитной группировки монопольные рычаги управления финансами и экономикой. С учетом накопленных ею в процессе приватизации активов и жесткой поддержки со стороны транснациональных банкиров (и их институтов типа МВФ), сделать это чисто внутренними ресурсами практически невозможно.



Сама же либеральная группа, что я описываю уже много лет, вполне целенаправленно создает барьер между Путиным и обществом, постоянно ухудшая условия жизни большей части населения страны. Для этого используется и политика ограничения экономического роста (в стране экономический спад уже более 7 лет), и постоянное повышение налоговой нагрузки (на фоне экономического спада - уникальный способ), и принятие большого количества экономически бессмысленных, но крайне социально неприемлемых законов типа пенсионной реформы. И критическая точка уже пройдена, после пенсионной реформы лета 2019 года общество твердо убеждено, что политика Путина и либеральная политика правительства полностью совпадают.



Главным внешним ресурсом для России и для Путина является нынешний президент США Дональд Трамп, который борется с теми же транснациональными банкирами. Его позитивное отношение к Путину и к России связано как раз с тем, что у них общие интересы в части борьбы с финансовым глобализмом (и, к слову, именно это отношение является одним из факторов, из-за которых я считаю, что Путин не относится к либеральной элитной группе), именно это и позволяет говорить о потенциальной "новой Ялте" как о вполне реальном проекте. Но ровно потому, что для Трампа компромисс невозможен, что хорошо видно по тому, как идет предвыборная кампания в США, Путин для успеха этих внешних проектов просто обязан обуздать либеральную элитную группу в России.



Беда в том, что это не так-то просто сделать. Государственное управление имеет свою специфику и любое действие, которое не соответствует официальному документообороту, легко может быть представлено как тирания. Но документов, которые бы осуждали нынешнюю либеральную финансово-экономическую политику сегодня (и уже довольно давно, фактически, с 1999 года) в принципе появиться не может. Тот же Глазьев, будучи советником Путина, мог ему при случайной встрече (которые достаточно жестко ограничивались) показать какие-то бумаги, но внести их в документооборот не мог - этому жестко сопротивлялись и правительство, и чиновники в Кремле.



Любителям Белоусова могу отметить, что я в свое время активно и жестко прессовал правительство, в результате чего Экономическое управление Президента было к лету 1998 года (за несколько месяцев до дефолта) фактически уничтожено. Все участники процесса это хорошо помнят (и до сих пор я внесен во все "черные" списки кремлевских кадровиков) и Белоусов совершенно не хочет, чтобы с ним было то же самое. А потому - он не сопротивляется политике правительства, тем более что собственной команды у него нет, да и быть не может, он как был научным сотрудником, так и остался. А значит, заменить собой правительство он не может.



И с точки зрения, чисто аппаратной, для того чтобы лишить либеральную элитную группу монополии на финансово-экономическую политику, нужно создать много "экономических управлений", в том числе среди государственных институтов, которые невозможно разогнать также легко, как нас к середине 1998 года. Именно это и сделал Путин в своем Послании: он усилил ГосДуму, он усилил Конституционный суд, он усилил Госсовет.



Далее, снятием правительства Путин порушил многие связи с системным либеральным лобби, а назначением Мишустина развязал себе руки в части назначения на ключевые посты людей, не входящих в либеральную элитную группу. Именно по этой причине в своем вчерашнем комментарии я отметил, что ключевую роль сыграет то, кто будет назначен на ключевые министерские позиции. Так что будем смотреть, что и как.



Возвращаясь к главной мысли. При том масштабе экономического кризиса, который имеет место в России, "дожить" до 2024 года в рамках сохранения текущих тенденций и сохранения (пусть относительной) стабильности не получится. Но и любые реформы в рамках сохранения монополии либеральной элитной группы на финансово-экономическую политику ни к чему не приведут: политика ухудшения состояния жизни населения вкупе с активной либеральной пропагандой, как показал опыт последних лет, ведет к успеху. А это значит, что категорически необходимо переходить к политике экономического роста, что при наличии либералов в руководстве правительства и ЦБ невозможно.



Именно об этом я писал, когда обосновывал т.н. "левый поворот" в политике Путина. Да, он начался сильно позже, чем я думал (что неминуемо придает ему некоторые черты избыточной жесткости и даже жестокости по отношению к конкретным чиновникам; с другой стороны, а как они поступали с народом?), но объективные условия (та самая сталинская "логика обстоятельств") в нынешней ситуации делают движение в сторону "левого поворота" практически безальтернативным. А вот правительство… Есть у меня гипотеза, что это не последнее правительство на довольно коротком интервале времени. Начинается эпоха пертурбаций, или, как говорят авиаторы, болтанка. Так что я жду новых интересных новостей.