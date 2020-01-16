Пять стран потребовали от Ирана компенсации за сбитый Boieng

02:20 17.01.2020

17 января 2020, Антон Антонов



Украина, Канада, Швеция, Великобритания и Афганистан договорились между собой о рамочных условиях сотрудничества с Ираном, сообщил украинский МИД.

Переговоры пяти стран прошли в Лондоне, передает ТАСС.

От Тегерана потребовали "полного и беспрепятственного доступа" для "консульских действий", "достойного и открытого процесса идентификации тел погибших", "прозрачного международного расследования" и "признания Ираном своей полной ответственности за катастрофу".



Также Иран должен признать "обязательства перед родственниками погибших и другими сторонами, включая выплаты компенсаций".

Кроме того, Тегеран должен привлечь к ответственности виновных в катастрофе.

Напомним, Иран официально признал вину в крушении украинского Boeing 737-800. Самолет был сбит иранскими средствами ПВО.