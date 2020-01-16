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Жогорку Кенеш раздора. Как изменился шестой созыв КырПарламента за пять лет, - Д.Подольская
07:34 17.01.2020

17 января 2020, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

В этом году шестой созыв Жогорку Кенеша уйдет в историю. В октябре пройдут выборы. За пять лет состав парламента значительно обновился. Корректировки коснулись всех шести фракций.
24.kg напоминает, как парламентские объединения обновляли составы, почему народные избранники уходили из высшего законодательного органа: одни оставляли уютные кресла добровольно, другие - в обмен на министерский портфель, ну а кто-то загремел в уголовные дела и попал под суд.

Как меняли спикеров и лидеров фракций

Депутаты шестого созыва принесли присягу в начале ноября 2015-го. Спикером избрали брата нынешнего президента Асылбека Жээнбекова. Он ушел в отставку в 2016 году, когда Сооронбай Жээнбеков стал премьер-министром. Кресло торага досталось главе фракции СДПК Чыныбаю Турсунбекову. В 2017-м он отказался от поста спикера и вакантную должность занял член "Кыргызстана" Дастанбек Джумабеков.

Менялись и лидеры фракций. В составе Жогорку Кенеша шесть парламентских объединений: СДПК, "Республика - Ата Журт", "Кыргызстан", "Онугуу-Прогресс", "Бир Бол" и "Ата Мекен".
Лидеры за пять лет не поменялись только в "Онугуу-Прогрессе" и "Бир Боле" - Бакыт Торобаев и Алтынбек Сулайманов.
В "РАЖ" и у социалистов главы фракций поменялись трижды. Сменили председателей и "Кыргызстан", и СДПК. В этих фракциях рокировки прошли тихо, без "большой стирки" в СМИ.
Канат Исаев ("Кыргызстан") сдал полномочия главы фракции Алмазбеку Баатырбекову в конце октября 2016 года сразу после распада коалиции большинства. Канат Исаев перестал устраивать "Белый дом" после того, как выступил с критикой референдума по изменению Конституции.
У социал-демократов интриг с избранием нового главы фракции вместо Чыныбая Турсунбекова не было. Нардепы единогласно поддержали Ису Омуркулова. Тогда он дружил с Алмазбеком Атамбаевым и называл его отцом народа.
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В "РАЖ" без подковерной борьбы не обошлось. О том, что под Омурбеком Бабановым зашаталось кресло лидера фракции, стало понятно сразу после президентских выборов. Во фракции начался негласный сбор подписей за его отстранение от руководства. Но ждать, пока его сместят, Омурбек Бабанов не стал и ушел сам.
В январе 2018-го он сдал мандат депутата Жогорку Кенеша, а в декабре 2019 года объявил об уходе из политики.
Лидером фракции стал приближенный к Бабанову политик Руслан Казакбаев. Однако в апреле 2018 года его попросили уйти добровольно и избрали Жыргалбека Турускулова. Как потом говорили депутаты, Казакбаев не собирался уступать первенство во фракции, но ему пришлось это сделать, иначе "Республика - Ата Журт" не попала бы в коалицию.
Под Новый год скандал разгорелся во фракции "Ата Мекен".
Ее лидер Алмамбет Шыкмаматов сдал мандат и партийный билет. Он возглавил фракцию социалистов после того, как Омурбека Текебаева осудили по обвинению в коррупции. Алмамбет Шыкмаматов организовывал митинги и акции в поддержку опального лидера партии. Разногласия между соратниками возникли после выхода Омурбека Текебаева из тюрьмы.
Вакантный пост заняла Айсулуу Мамашова. Однако некоторые нардепы, в частности Сайдулла Нышанов, стали поднимать вопрос о ее легитимности.

Как обновлялся "Кыргызстан"

За пять лет работы шестого созыва обновили свой состав все фракции. Однако лидером стала фракция "Кыргызстан":
Арзыбек Кожошев ушел в 2015-м на пост министра экономики. Его мандат получил Салайдин Айдаров.
Канат Муратбеков возглавил Государственную инспекцию по экологической и технической безопасности. Его место досталось Таалайкул Исакуновой.
Таалайкул Исакунова получила кресло министра труда и социального развития в 2016 году. Ее мандат передали Алмазбеку Эргешову.
Чолпон Султанбекова ушла на пост вице-премьер-министра по социальным вопросам. Ее место занял Исламбек Сарсейитов.
Исламбек Сарсейитов в 2018-м ушел на должность заместителя генерального директора ОАО "Электрические станции". Мандат перекочевал к Орозбеку Алыбаеву.

окончание текста и графика тут -
https://24.kg/vlast/140679_jogorku_kenesh_razdora_kak_izmenilsya_shestoy_sozyiv_zapyat_let/

Источник - 24.kg
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