Малоизвестные подробности о новом премьер-министре России и его семье

07:39 17.01.2020

Алексей Иванов



Чисто для информации.

Отец нового премьер министра РФ Владимир Моисеевич родился 1939 году в г. Полоцке (Белорусская ССР). Он имеет еврейское происхождение. Мама Луиза Михайловна - уроженка Котласа (Архангельская область), 1942 г. р. Различные источники приписывают ей армянское происхождение.

Чета проживала в Москве. В 1966 году у них родился сын Михаил, через четыре года - дочь Наталия. В 1980-м семья переехала из Москвы в подмосковную Лобню и поселилась в микрорайоне Букино на улице Циолковского, дом 7. Миша окончил лобненскую школу № 7, еще тогда начал писать стихи и музыку. "В самом городе Михаила Мишустина тоже помнят. Несколько лет назад мэр Лобни присвоил ему звание почетного жителя. И Михаил про свой город не забывает: он не только школе родной помогал, но и построил часовенку на местном кладбище, поставил новые ворота, вход облагородил", - сообщает "Комсомольская правда".



Будущий премьер покинул Лобню сразу после школы. Впоследствии он женился на Владлене Юрьевне 1976 г. р. и у них родились трое детей: Алексей (1999), Александр (2000), Михаил (2009); старший сейчас учится на бюджетном отделении факультета "Фундаментальные науки" МГТУ им. Н. Э. Баумана по специальности "Прикладная математика", средний - на бюджетном отделении факультета "Инженерный бизнес и менеджмент" МГТУ им. Н. Э. Баумана, младший учится в одной из московских школ и играет нападающим в хоккейной команде "Армада" Федерации хоккея Москвы. Портал "БИЗНЕС Online" утверждает, что жена Михаила Мишустина - татарка.

О главном хобби из первых уст. "Оба моих деда были молодые лейтенанты, все они болели за ЦСКА. Мой папа, до ухода его из жизни, ребята многие его знают, Сережа Федоров, например, болел за ЦСКА. Моя жизнь прошла вместе с ЦСКА. С самых первых возможностей поехать на выезд поболеть за любимый клуб. Я застал еще Петрова, Харламова и Третьяка. С этим легендарным клубом связаны все наши мечты, достижения и радость всей молодости", - признается Мишустин.



Сестра будущего руководителя кабмина Наталия Стенина работала в авиакомпании "Аэрофлот". В 2005 году выступила соучредителем НП по эксплуатации и развитию объектов инженерной инфраструктуры "Николо-Спасское" (занимается эксплуатацией нежилого фонда коттеджного поселка "Коттон Вэй" в самом центре Николиной горы в 24 километрах от столицы), в 2007 году - Благотворительного фонда поддержки развития образования, милосердия и спорта (ПРОМИС) и Московской областной общественной организации "Хоккейный клуб Спортима". Если верить "Контур.Фокусу", является совладелицей ресторана "Недальний Восток" на Тверском бульваре в Москве.



По некоторым данным, Владимир Моисеевич Мишустин служил в ПГУ КГБ СССР (кадровый офицер; по слухам, когда-то работал под крышей референта в посольстве СССР в Болгарии, потом трудился в Афганистане и Люксембурге), затем прикомандирован к "Аэрофлоту" и ЗАО "Аэромаш-Авиационная безопасность". Будучи на пенсии, работал экскурсоводом в музее авиакомпании "Аэрофлот" (напротив терминала С аэропорта Шереметьево) и рассказывал школьникам историю советской авиации. Луиза Михайловна Мишустина трудилась медсестрой.

Михаил Владимирович Мишустин - верующий. Как мы уже писали, 28.08.2019 "во внимание к помощи Успенскому мужскому монастырю Саровская пустынь" он удостоен ордена преподобного Серафима Саровского III степени. Заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева сообщила, что "Мишустин один из жертвователей Дивеево, давным-давно". Настоятель Михайло-Архангельского монастыря города Юрьев-Польский игумен Афанасий (Селичев) пояснил журналистам "КП": "Новый премьер - главный ктитор (жертвователь Прим.) Дивеева". Мишустин часто с семьей приезжает в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь на службы. 25.06.2017 митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий вручил ему Патриарший знак храмостроителя (за немалую помощь в восстановлении Спасского храма в селе Уборы Одинцовского района Московской области), учрежденный в 2005-м Патриархом Московским и всея Руси Алексием II. Помогает Мишустин и другим монастырям, не афишируя сей факт.



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