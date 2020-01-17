 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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АфганПравительство отвергло мирные инициативы Талибана, как отнюдь не мирные
07:52 17.01.2020

Правительство Афганистана отвергает предполагаемое предложение талибов о сокращении насилия
Дата: 10:09, 17-01-2020.
Кабул. 17 января. АфТАГ - Государственный министр по делам мира Салам Рахими в четверг отклонил предполагаемую позицию талибов о сокращении насилия, назвав ее "неприемлемой" для афганского правительства, и настоял что повстанческая группировка должна согласиться на прекращение огня до начала внутриафганских переговоров, передает Афганское телеграфное агентство (АфТАГ).
Произошло это после сообщений о том, что высшее руководство талибов согласилось на 7-дневное сокращение насилия в Афганистане,
Рахими сказал, что за прошедший год усилия США по афганскому мирному процессу не достигли цели.
Рахими выступил с замечаниями в четверг на мероприятии, организованном Афганским институтом стратегических исследований (AISS) под названием "Политическое урегулирование и постконфликтный порядок во взглядах народа Афганистана".
Министр также заявил, что афганское правительство определило состав группы по мирным переговорам с талибами.
"Мы полностью готовы - подготовительная работа уже выполнена, и наша делегация готова", - сказал Рахими.
"Что касается сокращения масштабов насилия, я должен сказать, что никто не поддерживает это", - сказал Рахими.

Региональный подход к афганскому миру
Как сообщал ранее АфТАГ, глава МИД ИРП Шах Куреши вчера заявил, что переговоры между США и талибами продолжаются, и Пакистан хочет прогресса в направлении мира, поскольку обе страны "нуждаются в мире".
По его словам, Пакистан сыграл свою роль, и он "надеется, что весь регион будет стремиться к миру".
В четверг начальник штаба обороны Индии генерал Бипин Рават заявил, что поддерживает мирное соглашение между США и талибами в Афганистане, о котором идет переговоры, сообщает TOLOnews.
"Я думаю, что переговоры должны продлиться до мира, и это не должно быть временной мерой, чтобы найти выход", - сказал он, добавив, что "сегодня афганские силы обороны нуждаются в поддержке, им нужны технологии, им нужна поддержка с воздуха".
Генерал Рават, который выступал вместе с другими мировыми лидерами на диалоге Raisin Dialogue 2020 организованном влиятельным Индийским исследовательским фондом аналитического центра (ORF), сказал, что терроризм будет оставаться в мире до тех пор, пока государства будут использовать его против других стран.
"Было важно не допустить, чтобы государства использовали терроризм в качестве " гибридной войны ". Единственный способ справиться с этим - это то, что США сделали после 11 сентября, - сказал он, добавив, что война с террором необходима. Однако, "теперь требуется мирное соглашение с талибами", - сказал он.

Источники TOLOnews в среду сообщили, что лидер талибов мулла Хибатулла Ахундзада согласился на семидневное сокращение насилия в Афганистане при условии подписания мирного соглашения.
Как сообщают источники, со ссылкой на официальных лиц движения "Талибан", лидер талибов заявил, что сокращение масштабов насилия в крупных городах Афганистана будет осуществлено после того, как США подпишут мирное соглашение, которое должно включать план вывода иностранных сил.
Согласно источникам, в случае сокращения масштабов насилия талибы не будут атаковать крупные города, не будут совершать нападения самоубийц и не будут блокировать основные автомагистрали.
В четверг AP сообщило, что "талибы передали послу США документ, в котором изложено их предложение о временном прекращении огня в Афганистане, которое продлится от семи до 10 дней", сославшись на то, что "талибы" знакомы с переговорами ".
Это предложение рассматривается как возможность открыть окно для возможного мирного соглашения по Афганистану, которое позволило бы Соединенным Штатам вернуть свои войска и положить конец 18-летней войне, самому длинному конфликту в Америке, пишет AP.
Согласно сообщению AP, соглашение о прекращении огня было передано Залмай Халилзаду, спецпосланнику Вашингтона для переговоров с повстанцами, поздно вечером в среду в Катаре, где у талибов есть политический офис.

Источник - aftag.info
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