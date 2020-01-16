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В Узбекистане наманганских учителей "просят" предоставить копии паспортов всех родственников. На кой?
09:26 17.01.2020

Во втором по величине городе Узбекистана (после Ташкента) - Намангане учителя средних школ сообщили, что Отдел народного образования срочно поручил им предоставить копии паспортов всех родственников.
Согласно поручению, сделанному сверху, учителя должны предоставить копии паспортов своих родителей, детей, братьев и сестер, невесток и даже паспорта свекров и свекровей.

Учителей также попросили не спрашивать о причинах данного требования, передает centralasian.org.
Чиновник из областного отдела народного образования сказал, что копии паспортов необходимы для заполнения электронной трудовой книжки.
Гражданин Узбекистана, работающий за рубежом, сообщил, что получил письмо от брата с просьбой выслать ему копию его паспорта. "Лица, работающие в государственных организациях (учителя), обязаны предоставить копии паспортов (с указанием адреса проживания) своих ближайшим родственников. Цель состоит в том, чтобы загрузить их в некоторый интернет-портал. Если паспорта людей представляют для них интерес, какое отношение это имеет к учителям? Как давно школы стали функционировать как СГБ (Служба государственной безопасности - прим.ред.)?", - отмечает собеседник.
Заместитель директора школы в Намангане отправил сообщение учителям в Telegram-канале (стилистика сообщения сохранена - ред):

"Вниманию всех учителей. Завтра предоставьте копии паспортов всех ваших близких родственников - родителей, братьев, сестер, свекров, свекровей, супруг (и) и детей - руководителю методического отдела. Это будет размещаться учителями информатики на открытый недавно сайт. Копия паспорта обязательно должна быть со страницей адреса проживания. Учителя! Это задание дано всем государственным организациям. По всей республике. Пожалуйста, не просите комментариев. Нам поручили из областного отдела народного образования, мы это выполняем!!!!!Учебный отдел", - говорится в тексте сообщения.

Учитель одной из школ Намангана сказал, что он должен был поехать в соседний город Андижан, чтобы привезти копии паспортов своих родителей. "Например, один из моих родственников живет в Андижане, другой в Ташкенте и еще один за границей. Я поехал в отчий дом и привез паспорта родителей. Сейчас я собираю копии паспортов других родственников. Странно, но я не понял, для чего нужны паспорта свекров и свекровей. Мы спросили об этом директора, он ответил, что тоже не знает для чего. Он просто следует инструкциям сверху".

Сотрудник Отдела народного образования Наманганской области подтвердил, что учителя должны были предоставить копии паспортов своих родственников, объяснив это новыми электронными трудовыми книжками.
На вопрос для чего нужны копии паспортов других членов семьи, в том числе свекров и свекровей, чиновник не смог ответить. Учителя в Ташкенте и Андижане сказали, что не слышали о данном требовании.

Источник - centralasia.media
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