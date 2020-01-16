В Ташкенте С.Лавров откушал лагмана… последний раз в ранге главы РосМИДа?

15:11 17.01.2020

"Мягкая сила по-узбекски в действии". Главу МИД России в Ташкенте накормили лагманом



Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, находящегося с визитом в Ташкенте, 16 января угостили лагманом. Об этом сообщило посольство России в Узбекистане.



"В Ташкенте приготовили #лагмандляминистра - одно из любимейших блюд Сергея Викторовича. Мягкая сила по-узбекски в действии", - сообщило в Твитере посольство РФ в Узбекистане.



Как сообщалось ранее, Лаврова принял президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, также прошли встречи с главой МИД Абдулазизом Камиловым.



Предусмотрено посещение филиала Московского государственного института международных отношений в Ташкенте. Министр иностранных дел Российской Федерации выступит перед профессорско-преподавательским составом и студентами ташкентского филиала МГИМО, открытого 9 декабря прошлого года.



Планируется также подписать Программу сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2020-2021 годы, предусматривающей сверку подходов и координацию действий по ключевым многосторонним и региональным направлениям внешней политики.