Эрдоган вводит войска в Ливию защищать тюрков кероглу. Вот как надо работать с диаспорой!

15:15 17.01.2020

Президент Турции, говоря о ливийских турках, употребил термин, который заставил граждан страны в спешном порядке искать в интернете ответ на вопрос, кто такие эти загадочные "Кулогли", они же "Кероглу". Что еще известно о тех, кто составляет 80% военной силы, помогающей Ас-Сараджу держать оборону Триполи.



Yeni Akit (Турция): кто такие ливийские турки Кероглу? Где они живут?



Президент Эрдоган, выступая на заседании фракции Партии справедливости и развития Турции и говоря о ливийских турках, численность которых достигает 1,4 миллиона, использовал термин "Кероглу". После этого заявления граждане Турции стали задаваться вопросом: "Кто такие турки Кулоглу или Кологлу (Кероглу), составляющие не менее 22% населения Ливии?"



Вчера, 14 января, лидер Партии националистического движения Турции Девлет Бахчели (Devlet Bahçeli) и президент Эрдоган упомянули о турках Кулоглу (Кероглу), проживающих в Ливии. После этих заявлений, привлекших внимание к ливийским туркам, которых в стране с населением 6,3 миллиона человек насчитывается 1,4 миллиона, участились поисковые запросы на эту тему. Кто такие турки Кологлу (Кероглу)?



"Кулогли", "Кулоглу", "Кологлу", "Кероглу" - все это названия употребляются применительно к ливийским туркам.



Председатель Ассоциации народов и сообществ с общей историей Ахмет Баба (Ahmet Baba) рассказал, что недалеко от Сирта находится город Мисурата, который имеет стратегическое, жизненно важное значение для Триполи. Он отметил: "Мисурата - регион, в котором проживает больше всего турок Кероглу в Ливии, а именно почти миллион. 80% военной силы, помогающей Правительству национального согласия (ПНС) в обороне Триполи, составляют турки Кероглу из Мисураты. Сообщается, что Хафтар, атакующий Триполи с юга, в случае успеха получит большое преимущество. Турции, которая в последние дни сделала поистине исторический ход и на этот раз сначала одержала победу за столом переговоров, теперь нужно не проиграть на поле боя и как можно скорее наиболее подходящими средствами помочь ПНС в Ливии. В противном случае заключенные соглашения утратят свое значение".



Нависла угроза резни



Баба продолжил: "Ливийский народ, который в борьбе за свободу и демократию в 2011 году избавился от диктатуры, сейчас, как и его анатолийские братья сто лет назад, ведет борьбу за независимость. На этот раз это борьба против диктатуры Хафтара (Haftar), поддерживаемого репрессивными и тоталитарными режимами Египта, ОАЭ, Саудовской Аравии, а на заднем плане такими империалистическими державами, как Франция, Россия, США, Израиль. Турки Кероглу, арабы и берберы могут столкнуться с большой резней! Это страшный сон не только для ливийских мусульман, но и местных администраций под контролем упомянутых авторитарных и тоталитарных режимов, империалистов".



Последняя часть Османской империи в Африке



Ахмет Баба, рассказавший также о деятельности ассоциации, которую он возглавляет, отметил: "15 ноября 2014 года мы провели конференцию, пригласив в Анкару потомков видных представителей турок Кероглу, чьи сердца по-прежнему с нами. Причиной было напоминание нашему народу о Триполитанской Республике, о которой нам ничего не рассказывают на уроках истории. Наши связи с Триполи, который мы оставили последним в Африке, и нашими братьями на этой бесценной части нашей исторической географии сохраняются, и, надеюсь, так будет и впредь".



В Ливии есть и келемены



В Ливии также проживают келемены, и они тоже причисляются к ливийским туркам. Это мамлюки, которые остались здесь после завоевания Египта Османской империей и долгое время сопротивлялись ей. Они имеют тюркское (кыпчакское) и черкесское происхождение. За время османского господства в Египте часть этих келеменов-мамлюков тоже была отправлена в Триполи. Сегодня их потомки в основном проживают в Мисурате и до сих пор называют себя "келеменами" и "черкесами". На сегодняшний день 80% населения Мисураты происходит от турок / Кероглу / келеменов.



Название города Мисурата тоже ведет свое происхождение от мамлюков, прибывших из Египта. В переводе с черкесского языка оно означает "те, чьи предки пришли из Египта" ("misir atah").