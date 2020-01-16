Неувядаемая узб-гимнастка Оксана Чусовитина создает спортивно-театрализованное шоу "Мой путь"

15:17 17.01.2020

Оксана Чусовитина организует спортивно-театрализованное шоу "Мой путь". Приедут звезды мирового спорта



Знаменитая спортсменка Оксана Чусовитина организует спортивно-театрализованное шоу "Мой путь". Его планируется провести в ноябре 2020 года, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные Национального олимпийского комитета.



В шоу примут участие звезды мирового спорта, а также отечественной и зарубежной эстрады. Помимо этого, в преддверии шоу Оксана Чусовитина вместе с олимпийскими чемпионами проведет мастер-классы для детей.



Об этом и многом другом спортсменка рассказала сегодня, 16 января, в ходе пресс-конференции в Ташкенте.



– В то время как, все спортсмены упорно готовятся к Олимпиаде, вы упомянули что Токийская Олимпиада станет последней для вас…



– Я продолжаю выступать, участвовать в спортивных мероприятиях. До Олимпиады меня ждут соревнования Кубка мира. Предусмотрено множество проектов, в которых я буду непосредственно участвовать. Просто Олимпиада в Токио станет для меня заключительной, я ухожу с большого спорта, однако все равно буду в спортивной сфере. Очень хочу вложить свой вклад в развитие детского спорта.



– Как вы хотите развивать детский спорт?



– Это одна из моих больших целей. После Олимпиады при поддержке правительства, Национального олимпийского комитета, хокимията Ташкента планирую открыть свою школу по гимнастике. Также очень хочу призывать наше подрастающее поколение к массовому спорту и здоровому образу жизни. Тут хочу особо заметить, что занятие спортом с раннего возраста всегда окажет свое положительное влияние на развитие ребенка.



– Говорят, что на Олимпиаде вы будете выступать и в многоборье. Это правда?



– Нет, я буду выступать только в том направлении, которое у меня получается лучше всего, в опорном прыжке.



– Кого из молодых гимнастов вы можете отметить, как наиболее перспективных?



– Назвать их по именам очень трудно, их много, они все старательные ребята. Главное не талант, а труд. Время и труд покажет, на что они способны. У трудолюбивого спортсмена может все получится, так как он по натуре трудолюбив. А талант может со временем истечь. Поэтому я больше ценю трудоголиков. Это лично мое мнение.



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Темир Исаев